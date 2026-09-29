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29. septembra 2026

Ruské dezinformácie „uniesli“ európske spravodajstvo, falošné médiá cielia na dôveru verejnosti


Tagy: Dezinformácie Dezinformačné médiá Falošné správy Hybridná vojna online spravodajstvo Ruská propaganda ruské dezinformácie

Počet falošných článkov napodobňujúcich renomované média v prvom polroku 2026 medziročne vzrástol o 850 percent. Ruské vplyvové operácie v minulom roku výrazne zvýšili využívanie jednej z ...



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gettyimages 1384641289 676x440 29.9.2026 (SITA.sk) - Počet falošných článkov napodobňujúcich renomované média v prvom polroku 2026 medziročne vzrástol o 850 percent.


Ruské vplyvové operácie v minulom roku výrazne zvýšili využívanie jednej z hlavných dezinformačných taktík, keď vytvorili stovky falošných správ napodobňujúcich zavedené európske médiá, uvádza organizácia NewsGuard v správe, ktorú zverejnila v pondelok.

Takmer 900-percentný nárast


Len vo Francúzsku sa od leta šírilo 85 falošných správ súvisiacich s prezidentskými voľbami. Podľa európskej šéfredaktorky NewsGuard Chine Labbéovej sa ruské dezinformačné kampane pred voľbami zvyčajne zintenzívňujú, ale v prípade francúzskych prezidentských volieb v roku 2027 sa aktivita začala nezvyčajne skoro.

Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vytvorili ruské vplyvové operácie celkovo 906 falošných článkov vydávajúcich sa za obsah renomovaných médií. Počet takýchto správ prudko vzrástol v prvej polovici roku 2026, keď ich zaznamenali 421, čo predstavuje medziročný nárast o 850 percent.

Hlavným cieľom je Európa


Správa uvádza, že primárnym cieľom boli európske médiá, pravdepodobne pre podporu Ukrajiny zo strany Európy. Spomedzi 15 najčastejšie napodobňovaných médií bolo osem francúzskych.

Najčastejším terčom bol celoeurópsky spravodajský portál Euronews, pri ktorom medzi marcom 2023 a septembrom 2026 identifikovali 82 falošných správ. Nasledovali francúzsky denník Libération (39), satirický týždenník Charlie Hebdo (35) a agentúra AFP (20). Mimo Francúzska boli terčom aj BBC, Deutsche Welle a Politico.

Do detailu prepracované


Podľa NewsGuard tvorcovia dezinformačných kampaní využívajú logá a grafickú podobu známych médií, pričom niekedy vytvárajú aj internetové stránky s adresami podobnými originálnym webom. „Bežný používateľ potom len ťažko rozpozná, že ide o falzifikát,“ uvádza správa.

Falošné články často obsahujú aj vymyslené citáty skutočných odborníkov. Podľa autorov správy táto taktika nielen zvyšuje dôveryhodnosť nepravdivých tvrdení, ale zároveň oslabuje dôveru verejnosti v médiá.

NewsGuard pripisuje kampaň k dezinformačným skupinám spájaným s Kremľom, ktoré výskumníci označujú ako Matrioška a Storm-1516. „Tieto postupy dnes dominujú informačným operáciám spájaným s Kremľom, najmä preto, že rozvoj umelej inteligencie im umožnil rýchlo, jednoducho a vo veľkom rozsahu vytvárať falzifikáty,“ konštatuje správa.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





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Zdroj: SITA.sk - Ruské dezinformácie „uniesli“ európske spravodajstvo, falošné médiá cielia na dôveru verejnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dezinformácie Dezinformačné médiá Falošné správy Hybridná vojna online spravodajstvo Ruská propaganda ruské dezinformácie
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