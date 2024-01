Vegánska kozmetika je na vzostupe

18.1.2024 (SITA.sk) -Medzi priority spotrebiteľov preferujúcich vegánsky životný štýl v kozmetike patrí uprednostňovanie alternatív rastlinného pôvodu. Produkty by nemali byť testované na zvieratách a nemali by obsahovať ani jednu živočíšnu zložku. Výrobcovia tak nahrádzajú zaužívané prísady inými, napríklad lanolín získaný z ovčej vlny dokáže nahradiť bambucké maslo, kolagén zase rastlinné oleje lisované za studena. Náhradou za včelí vosk je jojobový olej. "Vegánstvo transformuje trh s kozmetikou. Produkty s týmto označením sa vyvíjajú na vlasy, pleť, telo, zuby, pričom ich kontinuálny nárast badať najmä v oblasti dekoratívnej kozmetiky. Z prieskumov vyplýva, že iniciátorkami zmeny sú primárne ženy a matky s malými deťmi, ktoré preferujú produkty na prírodnej báze," potvrdzuje stúpajúci trend Marek Koštrna, marketingový riaditeľ spoločnosti 101 Drogéria.Spoločnosť koncom roka rebrandovala a do roku 2024 vstupuje s novou energiou, vynovenými predajňami s prehľadným členením i personálom vyškoleným na zodpovedanie odborných otázok zákazníčok a zákazníkov. Mladá generácia je pre ňu mimoriadne dôležitá a snaží sa jej vychádzať v ústrety aj prinášaním rady vegánskej kozmetiky, ktorá má naviac ušľachtilý ekologický rozmer. Za pravdu jej dávajú dáta. Z globálneho prieskumu vyplýva, že celosvetový objem vegánskej kozmetiky v roku 2022 predstavoval hodnotu 15,89 miliardy eur. Podľa prognóz čaká vegánsky kozmetický priemysel zaujímavý rast a do roku 2028 má dosiahnuť hodnotu 21,93 miliardy eur.Dopyt po európskom prírodnom a ekologickom tovare je citeľný aj v európskom regióne. Mnohí európski spotrebitelia uprednostnia kozmetickú značku kvôli jej prírodnému a etickému zloženiu. Túžba po tomto druhu produktov tiež prudko vzrástla v dôsledku rastúceho povedomia o možných škodlivých účinkoch niektorých chemických prísad. Dáta predpovedajú, že do roku 2028 dosiahne európsky trh objem vegánskej kozmetiky vo výške 2,01 miliardy eur.Informačný servis