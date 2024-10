Veková hranica pre výkon notárskeho úradu sa môže zvýšiť, vláda návrh schválila s pripomienkou

Súčasné znenie

Vekový limit nebol doteraz zákonom zavedený

23.10.2024 (SITA.sk) - Veková hranica pre výkon notárskeho úradu sa môže zvýšiť zo súčasných 67 na 70 rokov veku notára . Súhlasila s tým s pripomienkou vláda na stredajšom rokovaní. Navrhovateľom tejto zmeny je poslanec a predseda ústavnoprávneho parlamentného výboru Miroslav Čellár Hlas-SD ).Ako sa uvádza v predloženom materiáli, z iných Ústavou SR neupravených príbuzných právnických povolaní sú to len notári, ktorí majú zákonom ustanovený vekový limit, dosiahnutím ktorého dochádza k zániku ich úradu, a teda de facto k ukončeniu ich notárskej činnosti.Predkladateľ s ohľadom na právnu úpravu okolitých štátov ako Česká republika, Maďarsko či Rakúsko preto navrhuje tento vekový limit predĺžiť.Ako predkladateľ pripomenul, súčasné znenie bolo do Notárskeho poriadku zapracované novelou s účinnosťou od roku 2014. Išlo o pozmeňujúci návrh k poslaneckému návrhu zákona, pričom dôvodová správa porovnávala tú skutočnosť, že iné právnické profesie - sudcovia a prokurátori, majú tiež zákonom stanovený vekový limit, kedy im končí po dosiahnutí určitého veku výkon funkcie."Nezohľadňovalo sa však to, že v prípade sudcov a prokurátorov ide o právnické profesie upravené v Ústave SR, že ide o zamestnancov štátu, ktorí majú osobitné hmotné a sociálne zabezpečenie," priblížil poslanec Čellár.Upozornil, že slovenská ústava sa nezmieňuje o tom, že pri notároch ide o výkon slobodného povolania, ktorého výkon po ekonomickej báze vykonávajú notári ako samostatne zárobkovo činné osoby.Notárom sa z právnických povolaní najviac podobajú súdni exekútori a advokáti, ktorým podľa poslanca doteraz nebol zákonom zavedený vekový limit, na základe ktorého by po dosiahnutí určitého veku mali ukončiť výkon svojho povolania."Je potrebné taktiež povedať, že v rámci krajín Európskej únie patrili notári medzi posledných, ktorí nemali v zákone upravený vekový limit na ukončenia výkonu funkcie. Z nám najbližších štátov je stanovený vekový limit 70 rokov v Českej republike, Rakúsku aj v Maďarsku," doplnil Čellár.