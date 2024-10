Výborná správa pre cyklistov, v Bratislavskom kraji plánujú vybudovať ďalší cyklomost (video)

Európske trasy Eurovelo

Zámok so záhradou a ekocentrom

Vzdelávanie v oblasti životného prostredia

23.10.2024 (SITA.sk) - V Bratislavskom kraji sa nachádzajú dva cyklomosty , ktoré spájajú slovenské cyklotrasy s rakúskymi. Prvým je Cyklomost Slobody alebo aj Most Chucka Norrisa ponad rieku Morava v Devínskej Novej Vsi.Druhým je cyklomost VysoMarch, ktorý spája obce Vysoká pri Morave a Marchegg O ďalšom plánovanom cyklomoste porozprával v rozhovore pre agentúru SITA predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba v rámci relácie Okno do sveta. Oba projekty sú výsledkom cezhraničnej spolupráce BSK s Dolným Rakúskom.„Dolné Rakúsko je dlhoročný partner nášho regiónu a tá spolupráca má veľa tvárí a veľa podôb. Ja som veľmi hrdý na dva cyklomosty, jeden dokončil môj predchodca, je to Cyklomost Slobody," uviedol Droba. Cyklomost VysoMarch odovzdali verejnosti približne pred dvomi rokmi.„Pre ďalší cyklomost sme začali projektový zámer a to potrvá trochu dlhšie, ale chceme ešte dokončiť tretí, na výške toku obce Gajary," dodal. Cyklomost Slobody je súčasťou cyklotrasy Železnej opony.„Je to súčasť európskych cyklotrás s názvom Eurovelo. Máme dve, jedna je popri Morave a druhá popri Dunaji," poznamenal predseda BSK. Okrem toho spomenul ďalšie projekty, ktoré realizujú v spolupráci s rakúskymi partnermi.„Jeden je projekt Malokarpatského osvetového strediska, rekonštrukcia kaštieľa v Modre. Tu sme odovzdávali občanom tento rok na jar kaštieľ a na jeseň krásnu záhradu," priblížil bratislavský župan. Výsledkom ďalšej spolupráce s Rakúskom je aj Ekocentrum v Čunove.„Je to rekonštrukcia starého čunovského kaštieľa zo začiatku 19. storočia. Bola to v podstate „barabizňa“, tak to asi presne vystihuje to, v akom stave tá budova bola," skonštatoval Droba s tým, že BSK vzal túto stavbu do rúk a urobil z nej nádherný vynovený zámok aj so záhradou a Ekocentrom.„Podľa mňa je to ukážkou toho, ako sa má robiť mimoškolské vyučovanie a vzdelávanie v oblasti životného prostredia," doplnil. Podľa Drobu je cezhraničná spolupráca veľmi podceňovaná.„V regiónoch ako Bratislava to absolútne zmazáva rozdiely medzi ľuďmi. Buduje to mosty, vzťahy. Z môjho pohľadu je toto jedna z najprínosnejších vecí Európskej únie, je to tá taká „people to people“ komunikácia a spolupráca," uzavrel predseda BSK.