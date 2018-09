Velenie misie NATO v Afganistane prevzal bývalý kapitán Delta Force

Nový americký generál v Afganistane Austin Miller, druhý zľava, a vedľa odchádzajúci generál John Nicholson na ceremónii v Kábule, 2. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 2. septembra (TASR) - Nový veliteľ amerických a spojeneckých síl misie NATO v Afganistane generál Austin Scott Miller sa v nedeľu ujal svojich povinností. Ceremónia sa konala v afganskej metropole Kábul, informovala agentúra DPA.Miller - pochádzajúci z elitných armádnych jednotiek - prevzal pozíciu od generála Johna Nicholsona, ktorý viedol misiu v Afganistane od roku 2015.vyhlásil Miller počas ceremónie na veliteľstve misie Rozhodná podpora (Resolute Support). Dodal, že na vytvorenie základov politického zmierenia v krajine je potrebný vojenský tlak.Miller predtým viedol Spojené veliteľstvo špeciálnych operácií (JSOC), ktoré dozerá na misie elitných síl vrátane jednotky SEAL Team Six, ktorá v roku 2011 - ešte pred Millerovým nástupom do čela JSOC - zlikvidovala vodcu teroristickej organizácie al-Káida Usámu bin Ládina.Miller slúžil aj ako kapitán špeciálnych jednotiek Delta Force počas bojov v somálskej metropole Mogadišo v roku 1993. Tieto boje boli zobrazené aj vo filme Čierny jastrab zostrelený.Miller prichádza do Kábulu rok po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil agresívnejšiu stratégiu pre Afganistan, kde militanti z hnutia Taliban vyvíjajú rastúci tlak na afganské sily.