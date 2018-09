Žatva ide do finále, farmári kosia už len v posledných regiónoch

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Roman Hanc Foto: FOTO TASR - Roman Hanc

Bratislava 2. septembra (TASR) - Poľnohospodári na Slovensku finišujú so žatevnými prácami. Kosia už len v posledných regiónoch. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová." priblížila.Informovala, že podľa Združenia pestovateľov obilnín, ktoré je členom SPPK, sa nedostatok zrážok a vysoké teploty v apríli a máji najviac prejavia v rozdielnej úrode a kvalite najmä ozimnej pšenice a sladovníckeho jačmeňa. Na celkovú výšku úrody však má vplyv aj použitá odroda, agrotechnika, lokalita a celkový prístup jednotlivých podnikov. Dokazuje to aj rozptyl dosiahnutých úrod medzi regiónmi a podnikmi, ktorý sa pohybuje rádovo v desiatkach percent.V niektorých častiach Slovenska (ako napríklad Šariš a Horný Zemplín) je celkový pokles úrody pri jednotlivých druhoch obilnín 20 až 40 % oproti roku 2017.doplnila.Dodala, že po úplnom skončení žatevných prác Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyhodnotí výsledky zberu obilia za všetky oblasti Slovenska.