Veliteľ iránskych gárd: V prípade konfliktu nezostane z Izraela nič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tel Aviv 29. septembra (TASR) - Námestník vrchného veliteľa iránskych revolučných gárd pre operácie varoval Izrael pred útokom na svoju krajinu.povedal Abbás Nilforúšán v rozhovore pre iránsku tlačovú agentúru Tasním, ktorú v nedeľu citoval denník The Jerusalem Post.Nilforúšán dodal, že "Izrael nie je v pozícii, v ktorej by mohol ohroziť Irán", a "Irán obkľúčil Izrael zo všetkých strán". V prípade otvoreného vojenského konfliktu medzi oboma krajinami "nezostane z Izraela nič", pohrozil Nilforúšán.Veliteľ taktiež komentoval konfrontáciu medzi izraelskými a iránskymi silami alebo ich zástupnými zložkami v Libanone a Sýrii.povedal iránsky činiteľ.Židovský štát skoršie v tomto roku priznal zodpovednosť za stovky náletov proti iránskym cieľom v Sýrii.Nilforúšán zároveň tvrdí, že libanonská šiitská organizácia HizballáhHizballáh je materiálne a finančne podporovaný Iránom.zakončil Nilforúšán s tým, že islamská republika vyvinula vojenský potenciál na diaľkový útok hlboko do vnútrozemia nepriateľa.