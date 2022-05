Veliteľ Palamar ocenil začiatok evakuácie z oceliarne Azovstaľ. Je tam veľa zranených, mŕtvych aj nedostatok vody

Každý má svoju úlohu

Prítomnosť civilistov komplikuje situáciu

2.5.2022 - Zástupca veliteľa bataliónu Azov Sviatoslav Palamar, ktorý pomáha brániť poslednú baštu ukrajinského odporu v strategickom prístavnom meste Mariupoľ na pobreží Azovského mora, ocenil začiatok evakuácie ľudí z oceliarne Azovstaľ.Tvrdí, že k niektorým zraneným vo fabrike bolo ťažké dostať sa. Dúfa, že evakuácia bude pokračovať dovtedy, kým sa všetci civilisti i vojaci nedostanú von.„Sú tam sutiny. Nemáme žiadne špeciálne vybavenie. Pre vojakov je ťažké zdvihnúť tony vážiace kusy len rukami,“ povedal.Oceliareň Azovstaľ je podľa Palamara posiaty mínami, raketami, delostreleckými granátmi a nevybuchnutou kazetovou muníciou. Spolu s bataliónom Azov bránia komplex aj policajti, pohraničníci, pobrežná stráž a 36. námorná brigáda.„Niektorí strážia územie, niektorí bránia pokusom o útoky, niektorí sú zodpovední za prímerie, niektorí pomáhajú pri odstraňovaní trosiek pod ostreľovaním,“ poznamenal Palamar.Palamar tiež povedal, že boj komplikuje prítomnosť detí a civilistov. V oceliarni sa podľa neho nachádza veľa zranených ľudí, nie je dosť vody a vzduch páchne rozkladajúcimi sa telami. Zdôraznil, že bojovníci v oceliarni budú pokračovať v odpore, kým nedostanú rozkaz, aby to nerobili.„Najlepším riešením v tejto situácii je naša evakuácia. Má zmysel pokračovať v tomto masakre?“ spýtal sa. Domnieva sa, že patová situácia v oceliarni zachránila veľa životov. „Pretože ak by sme to neurobili, predná línia by bola oveľa väčšia. Predná línia by bola v inej oblasti,“ podotkol Palamar.