Dva evakuačné autobusy z ukrajinského mesta Popasna sa ocitli pod ruským útokom a sú nezvestné

30.4.2022 (Webnoviny.sk) -

Dva evakuačné autobusy sa ocitli pod útokom ruských síl a sú nezvestné. Vojenský predstaviteľ mesta Popasna na východnej Ukrajine Mikola Chanatov uviedol, že jeden z dvoch autobusov, ktoré šoférovali dobrovoľníci, sa v mestečku dostal pod paľbu.

O druhom vozidle, ktoré riadil miestny učiteľ dejepisu, nemajú podľa jeho slov žiadne správy. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Jedna z dobrovoľníkov Galina Krošková povedala, že do Popasnej vyslali tri autobusy, aby pomohli pri evakuácii stoviek civilistov. Dva autobusy sa do mesta Bachmut ale nevrátili. Skôr počas dňa sa však podarilo dostať do bezpečia 31 civilistov.

„Sme veľmi znepokojení. Naše autobusy sa nevrátili a od včera sme s nimi neboli v žiadnom kontakte. Sami nemôžeme ísť do Popasnej, kým sa situácia nevyjasní,“ uviedla Krošková, ktorá už niekoľko týždňov s manželom pomáha pri prevoze civilistov a humanitárnej pomoci medzi mestami.

O mesto Popasna sa v posledných týždňoch ťažko bojovalo, no objavujú sa správy, že ruské sily teraz kontrolujú takmer celé mesto.