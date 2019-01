Veliteľ Sýrie: Kalifát Islamského štátu bude do mesiaca porazený

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hasaka 25. januára (TASR) - Vojenské operácie proti skupine Islamský štát v Sýrii sa chýlia ku koncu a posledný kúsok územia džihádistickéhobude vyčistený do mesiaca. Vyhlásil to v piatok Mazlum Kobaní, veliteľ Sýrskych demokratických síl (SDF). Ide o vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.Bojovníci IS sú teraz obkľúčení v jednej oblasti, povedal Kobaní pre agentúru AFP z miesta neďaleko mesta Hasaka na severovýchode Sýrie.uviedol.SDF sú v poslednej fáze operácie, ktorá sa začala 10. septembra s cieľom poraziť džihádistov v údolí rieky Eufrat na východe Sýrie. V súčasnosti sa niekoľko stoviek bojovníkov IS bráni v pár dedinkách v blízkosti hraníc s Irakom. Kedysi mal kalifát vyhlásený džihádistickou organizáciou v roku 2014 veľkosť Británie.IS stratil mesto Hadžín koncom minulého roka a príslušníci SDF odvtedy dobýjajú jednu dedinu za druhou. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) si prudké boje vyžiadali už stovky mŕtvych na oboch stranách.Veliteľ SDF Kobaní tiež uviedol, že akákoľvek politická dohoda medzi sýrskymi Kurdmi a Damaskom by mala rešpektovaťSDF. Argumentoval tým, že tieto sily bojovali s Islamským štátom. Od tejto podmienky neustúpia pri pokračujúcich rozhovoroch s režimom v Damasku. SDF by mohli byť súčasťou národnej armády budúcej Sýrie, ale iba pod podmienkou uznania špeciálneho štatútu, dodal Kobaní.AFP pripomína, že sily SDF kontrolujú približne tretinu Sýrie po tom, ako vyhnali s pomocou Američanmi vedenej koalície džihádistov z veľkého pásu územia na severovýchode vojnou spustošenej krajiny.