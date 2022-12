Veliteľom ruského západného vojenského okruhu na Ukrajine sa stal spojenec Vagnerovej skupiny

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Za veliteľa ruského západného vojenského okruhu na Ukrajine Moskva podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) vymenovala Jevgenija Nikiforova, ktorý je spojený so súkromnou armádou Vagnerova skupina. Podľa ISW Nikiforov údajne rozhoduje z veliteľského stanovišťa Bogučar vo Voronežskej oblasti na juhozápade Ruska. Informuje o tom web The Guardian.Nikiforov podľa ISW údajne nahradil generálplukovníka Sergeja Kuzovleva preto, že Nikiforov je členom aliancie vytvorenej veliteľom všetkých ruských síl na Ukrajine Sergejom Surovikinom a zakladateľom Wagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom.„Ukrajinská spravodajská služba predtým informovala, že Prigožin vytvoril spojenectvo so Surovikinom, pričom obaja sú rivalmi ruského ministra obrany Sergeja Šojgua,“ uviedol ISW. Nikiforov má skúsenosti z velenia prvkom Vagnerovej skupiny v Donbase v rokoch 2014 a 2015, dodal inštitút.