Hygienici upozorňujú na zvýšenú chorobnosť po vianočných prázdninách. Ako ochrániť deti? 

27.12.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) očakáva po vianočných prázdninách nárast chorobnosti. K celoštátnej chrípkovej epidémii obvykle dochádza na prelome januára a februára, ale môže to byť aj skôr. Predchádzajúce dve chrípkové sezóny boli neštandardné.„V dôsledku vtedy prebiehajúcich fáz pandémie COVID-u boli celoplošne nastavené opatrenia a celoštátnu chrípkovú epidémiu sme nezaznamenali,“ uviedol hlavný hygienik Ján Mikas . Obdobný vývoj chorobnosti počas aktuálnej chrípkovej sezóny Úrad verejného zdravotníctva očakával.Cez sviatky zvykne každý rok počet chorých klesnúť, pretože deti sa vtedy nezdržiavajú v školských kolektívoch a do práce chodí z dôvodu dovoleniek menej ľudí.Hygienici odporúčajú obmedziť podávanie rúk, objímanie pri pozdrave, nedotýkať sa tváre a očí neumytými rukami a nezdieľať osobné predmety s inými ľuďmi. Radia dodržiavanie respiračnej etikety, a to kýchanie a kašľanie do vreckovky, nie do dlane. Použité vreckovky treba vyhodiť do uzatvárateľných nádob na odpad a následne si umyť ruky vodou a mydlom alebo si ich vydezinfikovať.Respirátorom sa hygienici odporúčajú chrániť v preplnenej hromadnej doprave, v plných obchodoch či na hromadných podujatiach.„Nosenie respirátora je stále povinné na miestach, kde sa predpokladá zvýšený pohyb chorých, zraniteľných skupín populácie, respektíve osôb s narušenou imunitou. Vo vybraných prípadoch je prípustné aj rúško,“ uviedol Mikas. Týka sa to sociálnych a zdravotníckych zariadení vrátane lekární.Okrem toho možno svoju obranyschopnosť podporovať zvýšeným príjmom vitamínov A, C, E a väčšiny vitamínov zo skupiny B a vitamínu D. Získať sa dajú konzumáciou dostatočného množstva čerstvej zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín. Najvhodnejšie je vyberať si druhy bohaté najmä na vitamín C – papriku, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapustu.Hygienici tiež radia každodenný pobyt na čerstvom vzduchu, dostatok spánku, aktívny životný štýl, otužovanie a oblečenie primerané počasiu.