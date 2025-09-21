Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

21. septembra 2025

Veľká Británia a Portugalsko oficiálne uznajú palestínsky štát, Izraelu sa tento krok nepáči


Veľká Británia a Portugalsko by mali v nedeľu oficiálne uznať palestínsky štát. Malo ...



Zdieľať
mideast_wars_94754 676x443 21.9.2025 (SITA.sk) - Veľká Británia a Portugalsko by mali v nedeľu oficiálne uznať palestínsky štát. Malo by sa tak udiať ešte pred kľúčovým týždňom na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN), kde sa očakáva, že ďalšie krajiny učinia rovnaký krok s cieľom vyvinúť tlak na Izrael v súvislosti s konfliktom v Pásme Gazy.

Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt


V ostatných mesiacoch sa postoj niektorých tradičných spojencov Izraela mení, keďže Izrael zosilnil svoju ofenzívu v Pásme Gazy, ktorá bola vyvolaná bezprecedentným útokom Hamasu v roku 2023. Oblasť je zasiahnutá rozsiahlym ničením, úmrtiami a nedostatkom potravín, čo vyvolalo vážnu humanitárnu krízu.

Diskusia na Valnom zhromaždení OSN


Na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku sa tento týždeň bude diskutovať o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu formou dvoch štátov. Očakáva sa, že približne desať krajín v nasledujúcich dňoch uzná palestínsky štát.

Podľa britských médií, vrátane BBC, premiér Keir Starmer oznámi zmenu politiky v nedeľu, napriek silnému odporu Izraela. Starmer už v júli uviedol, že Veľká Británia formálne uzná štát Palestína, ak Izrael neurobí „podstatné kroky“ smerom k prímeriu s Hamasom do začiatku Valného zhromaždenia OSN.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tieto plány reagoval obvinením Starmera z odmeňovania „monštruálneho terorizmu“ a podporovania „džihádistickej“ ideológie.

Ďalšie krajiny sa pridajú


Portugalské ministerstvo zahraničných vecí v piatok potvrdilo, že aj Portugalsko v nedeľu oficiálne uzná palestínsky štát. Lisabon už v júli oznámil tento zámer, pričom poukázal na „mimoriadne znepokojujúci vývoj konfliktu“, humanitárnu krízu a opakované izraelské hrozby anexie palestínskej pôdy.

Medzi ďalšie západné krajiny, ktoré plánujú uznať palestínsky štát na OSN, patria Francúzsko a Kanada. Izrael tieto kroky ostro odmieta a údajne hrozí anexiou Západného brehu Jordánu.

Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok vyhlásil, že svet by sa nemal nechať zastrašiť hrozbami odplaty zo strany Izraela.


Zdroj: SITA.sk - Veľká Británia a Portugalsko oficiálne uznajú palestínsky štát, Izraelu sa tento krok nepáči © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzsko Generálny tajomník OSN Humanitárna kríza Izraelský premiér Kanada Pásmo Gazy Portugalsko Valné zhromaždenie OSN Veľká Británia Zahraničie
