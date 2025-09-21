Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

21. septembra 2025

Fluktuácia zamestnancov na Slovensku láme rekordy, pracovníci často odchádzajú aj bez novej ponuky


Fluktuácia zamestnancov na Slovensku dosahuje v súčasnosti rekordné hodnoty, pričom priemerná ročná miera odchodov sa pohybuje medzi 14 až 16 %, zatiaľ čo za zdravú sa považuje 5 až 7 %. Podľa



gettyimages 918365088 676x451 21.9.2025 (SITA.sk) - Fluktuácia zamestnancov na Slovensku dosahuje v súčasnosti rekordné hodnoty, pričom priemerná ročná miera odchodov sa pohybuje medzi 14 až 16 %, zatiaľ čo za zdravú sa považuje 5 až 7 %. Podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) za týmto trendom stojí kombinácia rýchlejšieho životného tempa, vyšších očakávaní od práce a lepšej dostupnosti pracovných príležitostí.

Odchody aj bez novej ponuky


Tento fenomén sa nevyhýba ani tradične stabilným odvetviam. Ľudia dnes očakávajú nielen istotu zamestnania, ale aj férové ohodnotenie, kvalitné pracovné prostredie, flexibilitu a perspektívu rastu. Nezamestnanosť na Slovensku sa dlhodobo drží okolo 5 %, čo zamestnancom poskytuje silnú vyjednávaciu pozíciu a istotu rýchleho nájdenia novej práce.

Čoraz častejšie zamestnanci odchádzajú z práce bez novej ponuky, čo súvisí s ich sebavedomím na trhu práce a finančnou stabilitou, vrátane úspor alebo podpory rodiny. Tento trend vedie k väčšej ochote uprednostniť hodnoty a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pred zotrvaním v nevyhovujúcej práci.

Tradičný model lojality k jednej firme sa mení. Zamestnanci dnes očakávajú podporu v rozvoji, flexibilitu a zmysluplnú prácu. Lojalita je viazaná na kvalitu vzťahu so zamestnávateľom, hodnoty firmy a férový prístup.

Dôležitá je nielen mzda


O zotrvaní v práci rozhoduje nielen mzda, ale aj celková kvalita pracovného prostredia, dobré vzťahy, férový manažment a podpora duševného zdravia. Firmy by mali pravidelne porovnávať mzdy a benefity s konkurenciou a aktívne počúvať svojich zamestnancov, prispôsobovať sa ich očakávaniam a investovať do ich rozvoja a kariérnych plánov.

Podpora otvorenej komunikácie a možnosť ovplyvniť dianie vo firme sú kľúčové pre zníženie fluktuácie. Aj malé úpravy, ako kratší úväzok či rozšírenie benefitov, môžu výrazne pomôcť udržať zamestnancov.

Spoločným menovateľom úspechu je vnímať potreby zamestnancov a vysielať im jasný signál, že sú súčasťou zmysluplného celku s perspektívou do budúcnosti.


Zdroj: SITA.sk - Fluktuácia zamestnancov na Slovensku láme rekordy, pracovníci často odchádzajú aj bez novej ponuky © SITA Všetky práva vyhradené.

Na proteste sa ozývali výzvy na „hlbokú orbu“ aj generálny štrajk. Jaroslav Naď hovorí o symbolickom 17. novembri
Veľká Británia a Portugalsko oficiálne uznajú palestínsky štát, Izraelu sa tento krok nepáči

