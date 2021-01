Veľká Británia chce do septembra zaočkovať celú dospelú populáciu, nemocnice sú pod tlakom

Nemocnice pod extrémnym tlakom

Zaočkovali už 3,5 milióna ľudí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2021 (Webnoviny.sk) - Britská vláda plánuje poskytnúť prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 všetkým dospelým obyvateľom krajiny do septembra. Minister zahraničných vecí Dominic Raab v nedeľu povedal, že vláda stále otvára nové vakcinačné centrá a onedlho začne skúšobne na niektorých miestach poskytovať očkovanie 24 hodín denne."Naším cieľom je do septembra poskytnúť prvú dávku celej dospelej populácii," povedal pre televíznu stanicu Sky News.Ambiciózny program očkovania britská vláda zverejnila v čase veľkého tlaku na Národnú zdravotnú službu (NHS)."Fakty sú veľmi jasné a nebudem ich zľahčovať, nemocnice sú pod extrémnym tlakom," povedal pre BBC Simon Stevens, generálny riaditeľ NHS v Anglicku. "Od prvého sviatku vianočného sa počet pacientov v nemocniciach v Anglicku zvýšil o 15-tisíc," dodal.Vláda Veľkej Británie uviedla, že nebude revidovať opatrenia v rámci lockdownu až do polovice februára. Dovtedy plánuje prinajmenšom jednu dávku vakcíny poskytnúť všetkým obyvateľom vo veku nad 70 rokov, všetkým zdravotníkom v prvej línii a všetkým, ktorých ochorenie COVID-19 najviac ohrozuje.Vo Veľkej Británii proti koronavírusu zaočkovali už viac ako 3,5 milióna ľudí. Informuje o tom portál news.sky.com. K piatku bolo v krajine zaočkovaných 3 559 179 ľudí, pričom 447 261 z nich dostalo už aj druhú dávku vakcíny. Podľa údajov britského ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí je v Anglicku zaočkovaných už približne 45 percent ľudí vo veku nad 80 rokov.