Pri tureckom pobreží sa potopila nákladná loď, zahynulo niekoľko členov posádky

aktualizované 17. januára 16:08



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2021 (Webnoviny.sk) -Nákladná loď sa v nedeľu potopila pri tureckom pobreží Čierneho mora, pričom najmenej dvaja členovia posádky prišli o život. O stroskotaní lode informoval guvernér tureckej provincie Bartin, pričom povedal, že sa podarilo najmenej šiestich členov posádky zachrániť a nájsť telá ďalších dvoch.Guvernér Sinan Guner to uviedol pre tureckú tlačovú agentúru Anadolu. Guvernér dodal, že loď sa plavila pod vlajkou štátu Palau. Podľa prvých nesprávnych informácií sa loď plavila pod ruskou vlajkou.Turecké námorníctvo vyslalo na pomoc záchranárom fregatu. Ministerstvo dopravy informovalo, že na lodi bolo dvanásť členov posádky, a to dvaja Rusi a desiati Ukrajinci.Nákladná loď smerovala do Bulharska z Gruzínska, ale pre zlé počasie sa snažila dostať do tureckého prístavu Bartin. Oblasť stroskotania lode bola postihnutá hustým dažďom, snežením a silným vetrom.