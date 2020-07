Veľká Británia môže pravidelne zažívať teploty okolo 40 stupňov Celzia

Extrémne otepľovanie bude pokračovať

Odporúčania Parížskej klimatickej dohody

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 - Veľká Británia bude do konca storočia zrejme pravidelne zažívať teploty okolo 40 stupňov Celzia, a to v prípade, ak emisie uhlíka zostanú na veľmi vysokej úrovni. Informovali o tom zástupcovia Met Office.Súčasný rekord je 38,7 stupňa Celzia a namerali ho vlani v júli v Cambridgei. Podľa novej štúdie existuje "narastajúca pravdepodobnosť" prekročenia tejto hodnoty, a to v dôsledku vplyvu ľudí na klímu. Podľa najhoršieho scenára bude v krajine teplota 40 stupňov Celzia bežným javom každého tri a pol roka.Predchádzajúce dve letá boli v Británii a tiež na iných miestach v Európe veľmi teplé. Odborníci z Met Office tvrdia, že je to tak sčasti pre plyny súvisiace s ľudskou aktivitou. Upozornili, že extrémne otepľovanie bude pokračovať, pričom zasiahne najmä juhovýchod Anglicka.V súčasnosti je možnosť namerania teploty 40 stupňov Celzia vo Veľkej Británii veľmi malá a podľa doterajších modelov sa môže vyskytnúť každých 100 až 350 rokov. Výrazná zmena, ktorá by mohla nastať počas tohto storočia, závisí od množstva emisií uhlíka. Pri miernejšom scenári sa štyridsiatka na teplomere môže ukázať raz za 15 rokov.Jeden z autorov štúdie Peter Stott z Met Office varoval, že aj keď sa ortuť nedostane nad 40 stupňov Celzia, dlhodobo vysoké teploty predstavujú riziko najmä pre starších ľudí. Odborníci takisto uviedli, že ak sa podarí celosvetovo znížiť emisie uhlíka podľa odporúčania Parížskej klimatickej dohody, šance na dosiahnutie týchto extrémnych teplôt sa výrazne znížia.