Dcéra nevedomky minula v online hre tisícky eur z otcovho účtu

Onlineová multiplayer hra

Stovky samostatných transakcií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 - Otca, ktorý pôvodne zaplatil 4,99 libry (v prepočte 5,54 eura), aby jeho 11-ročná dcéra mohla používať smartfónovú aplikáciu, o mesiac neskôr šokoval účet na tisícky libier.Ako informuje spravodajský portál BBC, 72-ročný Steve Cumming dovolil dcére urobiť platbu firme Roblox zo svojej debetnej karty, pričom si myslel, že je to jednorazový poplatok.Keď sa však na svoj účet pozrel o mesiac neskôr, zistil, že mu medzičasom naúčtovali 4 642 libier (5 150 eur). Roblox mu podľa BBC peniaze vráti.Roblox je onlineová multiplayer hra, ktorá má na celom svete asi 100 miliónov používateľov. Je mimoriadne populárna najmä medzi deťmi, pričom jej biznis model sa spolieha na nákupy v rámci aplikácie. Roblox je síce na stiahnutie zadarmo, no používatelia potom môžu míňať peniaze počas hry.Cumming napísal do Jeremy Vine Show BBC Radio 2, že jeho dcéra nechtiac vyrobila obrovský účet počas obmedzení proti šíreniu koronavírusu. "Dcéra mi povedala, že všetci jej kamaráti hrajú túto hru a poprosila ma, aby som jej dovolil minúť 4,99," vysvetlil s tým, že platbu urobila jeho debetnou kartou 16. apríla a on už na to nepomyslel. Neskôr sa však rozhodol zriadiť si online banking."Nie som veľmi technicky zdatný. Pre koronavírus som však nemohol ísť do banky a nechcel som používať bankomaty, takže som sa rozhodol pre online banking," vysvetlil. Práve vtedy zistil, že mu z účtu zmizlo 4 642 libier."Keď som sa prvý raz prihlásil, šokovali ma stovky samostatných transakcií v hodnote 0,99 až 9,99 libier. Nechápal som to, myslel som si, že som sa stal obeťou podvodu," opísal s tým, že kartu, na ktorej chýbalo asi 3 500 libier dal zablokovať, no aj tak mu na účet Robloxu odišlo ešte ďalších asi tisíc libier cez Google Play."Dcéru veľmi rozrušilo, keď sme jej povedali o finančných následkoch. Myslela si, že hrá s fiktívnymi peniazmi - nezdalo sa jej to skutočné. Ako môžu firmy v týchto hrách chytať do pasce deti? Ako môžu chytať do pasce zraniteľných?" pýta sa Cumming s tým, že by podľa neho mala zasiahnuť vláda a zmeniť zákony.Pripúšťa síce, že si neprečítal podmienky, keď dcére dovolil použiť svoju debetnú kartu, no aj tak ho podľa vlastných slov šokuje, že v hre, ktorá je vytvorená pre deti, je vôbec možné minúť tisícky libier na tisícky transakcií v priebehu niekoľkých týždňov.Spoločnosť Roblox po tom, ako ju kontaktovalo BBC, prisľúbila, že platby refunduje.