Veľká Británia po brexite prestane uplatňovať pravidlá spoločného trhu, môže to spôsobiť ťažkosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Ukončením členstva v Európskej únii Veľká Británia prestane uplatňovať pravidlá spoločného trhu. Vyhlásil to v sobotu minister financií Sajid Javid. Ako dodal, niektorým odvetviam britskej ekonomiky to môže spôsobiť ťažkosti. EÚ ako celok je v súčasnosti pre Veľkú Britániu jej najväčším obchodným partnerom."Nebudú žiadne usmernenia, nikto nám nebude určovať pravidlá. Nebudeme súčasťou jednotného trhu a nebudeme v colnej únii. Toto všetko stihneme do konca tohto roka,“ povedal Javid pre denník Financial Times.Veľká Británia oficiálne ukončí členstvo v EÚ 31. januára tohto roka. Po tomto dátume začne plynúť jedenásťmesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa krajina ešte bude riadiť únijnými pravidlami. Británia sa stane vôbec prvou krajinou, ktorá ukončí členstvo v bloku.