Slováci sa môžu prihlásiť na stáž v Európskej komisii, musia vedieť aspoň jeden cudzí jazyk

Nahliadnutie do fungovania inštitúcií

V marci sa prihlásilo 139 Slovákov

18.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slováci sa môžu do konca januára prihlásiť na stáž v Európskej komisii (EK). Na webovej stránke o tom informovalo Zastúpenie EK na Slovensku. Stáž trvá päť mesiacov, od októbra 2020 do februára 2021, a jej účastníci dostanú grant 1 220,79 eura mesačne. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. januára do 12:00.Stáž je určená pre absolventov bakalárskeho štúdia vysokej školy, ktorí predtým nepracovali v žiadnej európskej inštitúcií viac ako šesť týždňov. Uchádzači musia mať dobrú znalosť minimálne dvoch jazykov (C1/C2), z ktorých aspoň jeden musí byť komunikačný jazyk Európskej únie (EÚ). Druhý jazyk môže byť materinský, v prípade, že ide o občana EÚ. Komisia ponúka aj možnosť prekladateľskej stáže. Tu je nevyhnuté okrem materinského jazyka ovládať aj dva oficiálne európske jazyky, jeden na úrovni C1/C2 a druhý minimálne na úrovni B2.„Stáž ponúka nahliadnutie do fungovania európskych inštitúcii a samotnej EK. Na konferenciách, seminároch a rôznych podujatiach stážisti dostanú šancu stretnúť sa s eurokomisármi z rozličných kľúčových politických oblastí. Stážisti sa dobrovoľne zúčastňujú na zasadnutiach podvýborov, na ktorých sa riešia mnohé témy a aktivity,“ informuje na svoje stránke Zastúpenie EK na Slovensku. Stážisti môžu pôsobiť v Bruseli, Luxemburgu či na zastúpeniach EK v niektorom z iných členských štátov EÚ alebo v európskych inštitúciách.Na tohtoročnú marcovú stáž sa prihlásilo celkovo 139 Slovákov, úspešných bolo 12 z nich. Z dát, ktoré má EK k dispozícií, vyplýva, že v rokoch 2015 až 2017 bolo prijatých 3,9 percenta ľudí na administratívnu stáž a na prekladateľskú 2,48 percenta záujemcov.Najčastejšie ide o ľudí vo vekovej skupine od 25 do 30 rokov. Naopak, vekovou skupinou s najnižším zastúpením sú ľudia od 20 do 25 rokov, ktorých je v oboch prípadoch zhruba päť percent. Väčšina prijatých uchádzačov mala skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Najčastejším odborom, ktorí študovali, bolo právo (20,35 %), nasledujú ekonómia (8,67 %) a medzinárodné vzťahy (8,42 %).