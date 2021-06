Veľká Británia podpísala obchodnú dohodu s Nórskom, Islandom a Lichtenštajsnkom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia podpísala dohodu o voľnom obchode s trojicou európskych štátov, ktoré nie sú členmi Európskej únie - Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Londýn tak spečatil ďalší zo série obchodných paktov, ktoré sa Spojené kráľovstvo snaží zabezpečiť po celom svete na obdobie po brexite.Nórska premiérka Erna Solbergová v Osle označila dohodu za „ambicióznu a komplexnú“. „V čase, keď Nórsko uteká preč z pandémie, sú dobré dohody týkajúce sa exportu dôležité,“ uviedla. Rozhovory medzi Britániou a Nórskom trvali od vlaňajška.Podľa nórskych médií museli vyjednávači riešiť zložité problémy vrátane dovozu poľnohospodárskych výrobkov, ako sú napríklad mäso a syry, do Nórska, či vývozu rýb do Británie. „Aj keď to nie je také dobré ako Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ide o najkomplexnejšiu dohodu o voľnom obchode vôbec,“ dodala Solbergová.Británia uviedla, že celkový obchod s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom mal v roku 2020 hodnotu 21,6 miliárd libier (25,1 miliardy eur).