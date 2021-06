Zamestnanci budú dostávať stravné s viac ako mesačným oneskorením, upozorňujú emitenti gastrolístkov

Obedy z vlastného rozpočtu

Zamestnávateľ bude môcť prispievať veľkorysejšie

4.6.2021 (Webnoviny.sk) - Poslanci Národnej rady SR za vládnu koalíciu plánujú ani nie štyri mesiace od zavedenia finančného príspevku ďalšie zmeny v príspevku na stravovanie. Chcú umožniť, aby zamestnanec nedostával príspevok na stravovanie k prvému pracovnému dňu v mesiaci, ale napríklad až ku koncu nasledujúceho mesiaca.Návrh novely Zákonníka práce koaliční poslanci predložia už na júnovú schôdzu parlamentu. V tlačovej správe na to upozornila Asociácia moderných benefitov (AMOBE) združujúca emitentov stravných lístkov.Kým v súčasnosti dostávajú zamestnanci príspevok na stravovanie k prvému pracovnému dňu v mesiaci, po novom si mnohí z nich budú musieť platiť obedy najprv z vlastného rozpočtu. Podľa AMOBE ide o ďalší krok v rozbití tohto sociálneho benefitu. „Finančný príspevok v praxi spôsobí ešte viac administratívnej záťaže pre firmy. Zamestnancom nič zásadné nepriniesol. A tak sa vládna koalícia rozhodla riešiť výhrady zamestnávateľov opäť na úkor milióna zamestnancov,“ uviedol Štefan Petrík z AMOBE.Dnes má zamestnanec zo zákona príspevok na stravovanie vopred, po novom mu tieto obedy môže zamestnávateľ zaplatiť aj spätne. V praxi by tak zamestnávateľ mohol stravné, ktoré minie zamestnanec napríklad od 1. do 30. júna, uhradiť až k 31. júlu. Návrh novely síce podľa Petríka hovorí, že zamestnávateľ môže upraviť termín vyplácania v kolektívnej zmluve alebo preddavkovo v pracovnej zmluve, zamestnanec však v takomto prípade podľa neho ťahá za kratší koniec, keďže to závisí od súhlasu zamestnávateľa.Návrhom sa má tiež od začiatku budúceho roka zrovnoprávniť zdaňovanie stravovacích poukážok a finančných príspevkov na stravovanie. Zamestnávateľ bude môcť svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Takýto príspevok bude považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a nebude sa zamestnancom zdaňovať daňou z príjmov zo závislej činnosti. „Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac," uviedli poslanci.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770-tisíc zamestnancov pracujúcich u takmer 35-tisíc zamestnávateľov a SZČO.