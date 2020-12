Veľká Británia sa dohodla s Európskou úniou na pravidlách režimu vo vzťahu k Severnému Írsku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia sa s Európskou úniou dohodla na postupoch pri uplatňovaní brexitovej dohody, osobitne vo vzťahu k Severnému Írsku. V princípe sa našla zhoda v otázkach hraničných kontrol a dodávky liekov, oznámila v utorok britská vláda.Londýn tiež nebude uplatňovať sporné ustanovenia zákona o vnútornom trhu. Ten dáva krajine právomoc ignorovať ustanovenia brexitovej dohody o obchodných tokoch do a zo Severného Írska, ktoré zdieľa 500-kilometrovú hranicu s Írskou republikou - členským štátom EÚ.Zástupcovia únie sa obávajú, že by to mohlo viesť k znovuzavedeniu tvrdých hraníc a narušeniu stability, ktorá je základom mieru v Severnom Írsku od Veľkopiatkovej dohody z roku 1998. Rokovania o podobe budúcich obchodných vzťahov po novom roku, keď Spojené kráľovstvo definitívne opustí úniu, však pokračujú, upozorňuje portál BBC.Podrobnosti dohody zatiaľ nie sú známe. Zúčastnené strany by ju mali formálne potvrdiť v najbližších dňoch. Pravidlá týkajúce sa Severného Írska však budú platiť bez ohľadu na to, či sa podarí uzavrieť širšiu obchodnú dohodu. Michael Gove , minister poverený prípravami na brexit, vyjadril „potešenie“. Vyjednávaciemu tímu EÚ pod vedením eurokomisára Maroša Šefčoviča poďakoval za „konštruktívny a pragmatický prístup“.