Veľká Británia zaradila Slovensko medzi zelené krajiny, po príchode už nemusíte ísť do karantény

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Od nedele je Slovenská republika zo strany Spojeného kráľovstva zaradená do zelenej skupiny krajín. Cestujúci zo Slovenska tak po príchode už nemusia absolvovať karanténu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke.Pre cestujúcich, ktorí sú starší ako desať rokov, však aj naďalej platí povinnosť preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Rovnako ostáva v platnosti aj povinnosť registrácie pred cestou prostredníctvom takzvaného passenger locator form.Z testovania sú oslobodené deti do štyroch rokov. Povinnosť nastúpiť do karantény platí len v prípade pozitívneho výsledku testu alebo v prípade, že cestujúci cestovali spoločne s pozitívne testovanou osobou.