Vláda bráni vyšetrovaniu výbuchu v Bejrúte a odmieta zbaviť svojich členov imunity, tvrdí Slovenka žijúca v Libanone

Škody sú stále viditeľné

Mesto potrebuje podporu štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 (Webnoviny.sk) - Minuloročný výbuch v libanonskom hlavnom meste Bejrút bol výsledkom tridsiatich rokov nekompetentnej vlády oligarchov. V rozhovore pre portál Webnoviny.sk to uviedla Slovenka Viera Obeid, ktorá v Bejrúte dlhodobo žije.Vláda navyše podľa nej bráni vyšetrovaniu, parlament odmieta zbaviť členov vlády imunity, aby mohli byť predvolaní a mohlo sa voči nim viesť vyšetrovanie.„Zďaleka sa nepodarilo obnoviť všetko, čo bolo zničené. Škody sú stále viditeľné, a to aj vďaka prehlbujúcej sa kríze na mnohých úrovniach a zlyhávajúcemu štátu, ktorý ostal akoby paralyzovaný a nezapojil sa do pomoci svojim občanom," priblížila Obeid.Zdôraznila, že mesto sa nedá obnoviť len s pomocou súkromných iniciatív a neziskoviek, ale potrebuje podporu zo strany štátu, ktorá podľa jej slov absentuje. „Škody vôbec nie sú odstránené, rany nie sú zahojené, súčasná vládna garnitúra sa všemožne snaží robiť obštrukcie riadnemu vyšetrovaniu a vyvodiť zodpovednosť za túto katastrofu," priblížila.Obeid zastáva názor, že súčasná kríza v krajine nie je spôsobená len výbuchom, ale ide hlavne o ekonomickú, fiškálnu, ekologickú a humanitárnu krízu, ktorá bola spôsobená rokmi vládnutia „nekompetentných mafiánskych politikov". „Tí stále dodnes hľadia len na to, ako si rozdelia pomyselný koláč a na obyvateľov krajiny vôbec nemyslia," dodala Slovenka.