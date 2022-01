Veľká chyba stála Vlhovú lepšie umiestnenie v super G v Zauchensee, na Shiffrinovú však stráca menej

Technická pasáž sa nevydarila

Splnilo to svoj účel

Zjazd v Pekingu určite nepôjde

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová obsadila 18. miesto v nedeľňajšom superobrovskom slalome Svetového pohára zjazdových lyžiarok v rakúskom Zauchensee a pripísala si 13 bodov do celkového poradia bojov o veľký glóbus.Zvíťazila Talianka Federica Brignoneová, iba o štyri stotiny sekundy za ňou zaostala Švajčiarka Corinne Suterová.V hodnotení Svetového pohára naďalej vedie Američanka Mikaela Shiffrinová s 966 bodmi. Jej náskok pred druhou Vlhovou sa scvrkol na rozdiel 37 bodov.Vlhová, ktorá štartovala ako štvrtá v poradí, bola na druhom medzičase priebežne najrýchlejšia, no technická pasáž v spodnej časti trate jej nevyšla podľa predstáv."Je to dobrý výsledok, ale som veľmi nahnevaná, pretože na mieste, kde sa vychádza z lesa, na miernej rovine v nájazde do posledného úseku, som urobila obrovskú chybu a stratila tam veľa času. Tá chyba má stála veľa," priznala 26-ročná Liptáčka pri mikrofóne RTVS.Napriek tomu účasť v Zauchensee, kde sa predstavila v sobotňajšom zjazde a nedeľňajšom super G, vníma pozitívne s výhľadom na ZOH v Pekingu."Myslím si, že to splnilo účel, za ktorým sme sem išli. Na to, že som dlho nestála na dlhých lyžiach, sa mi išlo dobre, mala som dobré medzičasy, no keď potom urobím takúto chybu, tak to zamrzí," dodala už istá držiteľka slalomového glóbusu.Pred blížiacimi sa ZOH v čínskom Pekingu sú v kalendári Svetového pohára naplánované ešte zastávky v talianskych strediskách Cortina d'Ampezzo a Kronplatz, ako aj v nemeckom Garmisch-Partenkirchene.Vlhová priznala, že do všetkých lokalít nepocestuje. "Do Garmishu nepôjdeme a uvidíme, čo s Cortinou."Trojnásobná víťazka ankety Športovec roka prezradila, že do Pekingu odletí 30. januára.Na otázku, v ktorých disciplínach sa predstaví pod piatimi kruhmi, odvetila, že by chcela súťažiť v technických disciplínach i kombinácii."Myslím si, že zjazd nepôjdeme a super G ešte uvidíme. Zatiaľ to však v našom tíme nie je otvorená téma."