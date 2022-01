Hamšíkov Trabzonspor vydoloval z náročného zápasu tureckej Süper Lig proti Sivassporu jeden bod

Zápas dohrali s červenou loptou

Konyaspor má zápas k dobru

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2022 (Webnoviny.sk) - Líder najvyššej tureckej futbalovej súťaže Trabzonspor remizoval v sobotňajšom dueli 21. kola tamojšej Süper Lig 2021/2022 na trávniku Sivassporu 1:1.Kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík hral do 79. min, keď prepustil miesto na ihrisku Yunusovi Mallimu.Stretnutie sa hralo v náročných podmienkach. Mrzlo a po zmene strán začali i husto snežiť. Duel museli na niekoľko minút prerušiť a nakoniec sa dohrávalo s červenou loptou."Získali sme v náročných podmienkach cenný bod proti ťažkému súperovi. Snežilo, ihrisko bolo ťažké, počas duelu ukazoval teplomer mínus šesť stupňov Celzia. Do vedenia sa dostali domáci, no my sme o štyri minúty vyrovnali, čo bolo super, pretože sme sa dostali späť do zápasu," vyhlásil Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.Už 34-ročný Banskobystričan priznal, že Sivasspor hral štýlom, ktorý Trabzonsporu spôsoboval problémy."Sivasspor hrá po celom ihrisku hráč na hráča, mali sme s tým problém. Jediní, ktorí mohli mať viac priestoru, tak to boli naši stopéri," podotkol Hamšík, ktorý už myslí na stredajšie domáce stretnutie proti Giresunsporu.Trabzonspor má momentálne na vedúcej pozícii náskok 11 bodov pred druhým Konyasporom, ktorý má zápas k dobru.Mužstvo z mesta na brehu Čierneho mora v minulosti získalo majstrovský titul dovedna 6-krát, naposledy v sezóne 1983/1984.