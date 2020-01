Veľká drevená socha Trumpa v slovinskom Moravče zhorela do tla, niekto ju podpálil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - V slovinskej obci Moravče niekto podpálil veľkú drevenú sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Takmer osem metrov vysoké dielo vo štvrtok zhorelo do tla. Polícia po podpaľačovi alebo podpaľačoch pátra. Podľa starostu obce Milana Balažiča je podpálenie sochy "symbolom intolerancie k umeleckým projektom v spoločnosti".Sochu postavili vlani v auguste v obci Sela pri Kamniku. Dielo zobrazovalo šéfa Bieleho domu v modrom obleku, bielej košeli a červenej kravate a so zdvihnutou pravou rukou ako Socha slobody.Vďaka mechanizmu sa jej dali otvoriť ústa, v ktorých sa nachádzalo niekoľko špicatých zubov. "Ako všetci populisti, aj socha má dve tváre. Jedna je ľudská a milá, druhá je upírska," uviedol vtedy jej tvorca Tomaz Schlegl.Drevený Trump sa rýchlo stal turistickou atrakciou, no niektorí miestni obyvatelia neboli spokojní s jej výzorom a chceli ju spáliť. Sochu následne premiestnili do neďalekej obce Moravče.Slovinsko je rodnou krajinou prvej dámy USA Melanie Trumpovej. Aj jej v Slovinsku odhalili drevenú sochu, a to v jej rodnom meste Sevnica.