Tieto krajiny sú pre Slovákov najnebezpečnejšie a ministerstvo zahraničia ich odporúča opustiť

Situácia v Iraku sa zhoršila

Jemen sužuje občianska vojna

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Najnebezpečnejšími krajinami pre Slovákov sú Irak, Sýria, Líbya, Jemen a Somálsko. Agentúru SITA o tom informoval vedúci tlačového oddelenia Ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga . Pre krajiny platí najvyššia štvrtá výstraha, čo znamená odporúčanie opustiť krajinu.Už aj tak veľmi náročná situácia v Iraku sa výrazne zhoršila po zavraždení veliteľa iránskych elitných jednotiek Kuds Kásima Sulejmáního a ďalších ôsmich ľudí Američanmi.Podľa MZV je štvrtý stupeň výstrahy nevyhnutný pre nestabilnú bezpečnostnú situáciu v krajine spôsobenú protivládnymi protestami a stúpajúcim napätím medzi Iránom a USA a ich spojencami v regióne.Sýria je podľa MZV dlhodobo nestabilná kvôli niekoľkoročnej občianskej vojne a paralelne prebiehajúcim vojenským operáciám tretích štátov ako je Turecko, Rusko alebo USA. V Líbyi je zlá bezpečnostná situácia spôsobená najmä vnútropolitickým napätím a terorizmom.Občianska vojna, ktorá prebieha v Jemene, prispieva podľa rezortu diplomacie k aktívnej činnosti teroristických organizácii a vojenskej intervencii koalície arabských krajín. „Pobyt na celom území Jemenu predstavuje hrozbu pre zdravie aj život,“ vysvetľuje ministerstvo.Slováci by sa mali určite vyhnúť aj Somálsku, pretože na celom jeho území prebiehajú ozbrojené konflikty. „Cestovanie do krajiny je spojené s vysokým rizikom únosov, prepadnutí a ohrození života,“ dodáva MZV.Rezort vydáva štyri druhy odporúčaní pred cestovaním do zahraničia. V prípade prvého stupňa ide iba o výstrahu (varovanie). Druhý stupeň znamená zvážiť nevyhnutnosť cestovania do celej krajiny alebo určitých oblastí.Pri treťom stupni už ministerstvo odporúča necestovať do krajiny či niektorých jej oblastí. Štvrtý stupeň, ktorý platí pre Irak, Sýriu, Líbyu, Jemen a Somálsko, znamená odporúčanie opustiť krajinu.Rezort diplomacie pravidelne informuje občanov o aktuálnej situácii v zahraničných krajinách na svojej stránke: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/oznamy_a_upozornenia_pred_cestovanimMinisterstvo odporúča pred každou cestou do zahraničia sa dobrovoľne zaregistrovať: https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/registracia-pred-cestou-do-zahranicia