Veľká koalícia CDU/CSU a SPD je schopná a ochotná naďalej pracovať

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a vicekancelár a minister financií Olaf Scholz v stredu potvrdili vôľu súčasnej koalície zloženej z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), Kresťanskosociálnej únie (CSU) a Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) pokračovať vo svojej práci, a to napriek špekuláciám o jej predčasnom konci. Koalícia je podľa slov kancelárky "schopná" a "ochotná" pracovať, informovala agentúra DPA.Merkelová (CDU) v stredu v Berlíne v súvislosti s bilanciou prvej polovice funkčného obdobia súčasnej veľkej koalície povedala, že z 300 plánovaných rozsiahlych opatrení sa podarilo splniť dve tretiny.vyhlásila.Scholz (SPD) vyzdvihol pokroky v oblasti sociálneho poistenia, rodinnej politiky, bývania a témy nájomného. Dodal však, že ". Ako ďalšie úlohy do budúcnosti menoval podobne ako Merkelová budovanie elektromobility a obnoviteľných energií a digitalizáciu. Zlepšenia chcú koaliční partneri presadiť aj v oblastiach zdravotníctva, výskumu, integrácii či súdržnosti spoločnosti.Merkelová ani Scholz sa nevyjadrovali k sporom v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa dôchodkov.Pokračovanie koalície závisí od pozitívnej bilancie jej doterajšieho fungovania. Súčasná koalícia má vládnuť do jesene 2021.Bilancia polovičného obdobia vlády terajšej koalície má 84 strán.