Veľká noc vo Vysokých Tatrách bude v znamení lyžovačky, turistiky i zábavy

15.4.2025 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa bude lyžovať aj počas Veľkej noci. Sviatočné dni sa tam však budú niesť aj v znamení turistiky či sprievodných kultúrnych a zábavných programov.Informoval o tom v utorok hovorca prevádzkovateľa horského strediska Vysoké Tatry Marián Galajda . Lyžovačka čaká podľa neho na návštevníkov na Štrbskom Plese . Konkrétne na zjazdovkách zo Soliska po Interski.V Tatranskej Lomnici bude veľkonočnú atmosféru dotvárať v nadchádzajúcu nedeľu a pondelok Ľudová hudba Bystrianka.„Na Skalnatom Plese čaká na hostí v prvom rade šibačka s Tatrancom – mímom a zabávačom Mirom Kasprzykom. So špeciálnou edíciou svojich veľkonočných korbáčov pobaví a vyšibe všetky dámy, ktoré sa počas veľkonočnej nedele vyberú na výlet práve do tejto lokality,“ uviedol Galajda.Zábava bude čakať na výletníkov už v špeciálne upravenej kabíne lanovky premávajúcej z medzistanice Štart na Skalnaté Pleso . Okrem jarnej grilovačky bude pripravený program pre deti s názvom Veľkonočná nedeľa v krajine zázrakov plná animácií, hier, súťaží a workshopov.Veľká noc prináša na Hrebienok posledný zo série koncertov v Tatranskom ľadovom dóme . Tak, ako pri otvorení v polovici novembra, aj na záver sa v ľadovom kráľovstve v nedeľu 20. apríla predstaví Chorus Comenianus - spevácky zbor pôsobiaci pri Evanjelickom gymnáziu Jana Amosa Komenského v Košiciach.Stavba z ľadu venovaná 30. výročiu návštevy pápeža Jána Pavla II. vo Vysokých Tatrách svoje brány definitívne uzavrie 21. apríla o 18:00. Návštevníci sa k dómu dostanú pešo zo Starého Smokovca či pozemnou lanovou dráhou. Jazdy od 9:00 do 17:00 bude v nedeľu spestrovať Folklórny súbor Vagonár. Na samotnom Hrebienku čaká na návštevníkov okrem Tatranského ľadového dómu rovnako bezplatne aj Galéria ľadových majstrov so sochami z Tatry Ice Master.