Festival Jazz Prešov nezískal dotáciu Fondu na podporu umenia, na záchranu spúšťa verejnú zbierku

Dotáciu dostal projekt začínajúcej rožňavskej agentúry

Výhrada Rady FPU

O záchranu festivalu sa pokúsia zabojovať

Životaschopné projekty FPU nemá prečo podporovať

Organizácia podujatia bude závisieť od podpory ľudí

16.4.2025 (SITA.sk) - Prešovský festival JAZZ Prešov čelí po 33 rokoch existencie vážnej kríze. Tento rok, napriek pozitívnemu hodnoteniu odbornej komisie nedostal z Fondu na podporu umenia (FPU) žiadnu dotáciu Pre festival, ktorý hostí jazzové legendy z celého sveta, môže ísť o likvidačný krok. Organizátori odštartovali na záchranu festivalu verejnú zbierku Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák , jeden z najstarších jazzových festivalov na Slovensku nezískal pre rok 2025 z Fondu na podporu umenia žiadnu podporu. Rada FPU tak rozhodla v rozpore s názorom odbornej komisie.Rovnakú sumu, o akú žiadali organizátori prešovských "džezákov", nakoniec Rada FPU pridelila začínajúcej rožňavskej agentúre Alex na projekt s názvom Jazz Pop festival. Išlo o dotáciu vo výške 18-tisíc eur."Hnevá ma to, že sú podporované niektoré projekty, ktoré sú evidentne slabé, nižšie hodnotené odbornou komisiou. Ak by bol nedostatok prostriedkov a jediným argumentom by bolo to, že v poradovníku sme niekde pod čiarou, tak snáď by som sa vedel zmieriť s tým, že naše mesto nebolo podporené. Ale ak mestu Prešov z jeho kvalitných projektov niekto ujedá prostriedky, ktoré komisia odporučila, a prideľuje ich na projekty, ktoré nemali žiadne úspechy a neoslovili odbornú komisiu, tak vtedy to považujem za obrovskú krivdu," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha Výhradou Rady FPU bolo v prípade prešovského jazzového festivalu podľa Hudáka to, že za roky svojej existencie neprekročil regionálny význam. Podujatie pritom počas svojej existencie hostilo svetoznámu, ale aj domácu jazzovú špičku v podobe muzikantov ako Mike Stern, Randy Brecker, Bill Evans, ale aj Peter Lipa, Dan Bárta, Ondrej Havelka a mnohí ďalší. Festival v priebehu troch dekád navyše nelákal iba miestnych, ale aj nadšencov žánru zo širokého okolia."Rád by som Rade Fondu na podporu umenia odkázal, že Prešovský kraj je najväčším krajom na Slovensku, čo sa týka jeho veľkosti, ako aj počtu obyvateľov. Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku, ktoré je križovatkou ciest s blízkym dosahom na Ukrajinu, Poľsko a Maďarsko. Je to tradičné miesto, kde na kultúrne podujatia chodia ľudia zo širšieho regiónu aj celého Slovenska. Ak je už aj mesto Prešov z ich pohľadu považované za provinčné, a kvalitný jazzový festival údajne nedokázal prekročiť regionálny charakter, tak potom by ma naozaj zaujímal ich názor, ako by to podľa nich malo vyzerať a ako si predstavujú do budúcna kultúru," doplnil na margo argumentu rady prešovský primátor Oľha.Práve nadregionálny charakter programu v podobe svetových mien jazzovej scény je jednou z položiek, pri ktorej zohráva dotácia kľúčovú rolu. Organizátori prešovského jazzového festivalu zdôraznili, že dotácia tvorí každý rok existenčnú sumu, bez ktorej nemôžu festival zorganizovať tak, aby boli lístky cenovo dostupné širokej verejnosti.Po prvotnej frustrácii a čiastočnej rezignácii sa napokon pokúsia o záchranu festivalu zabojovať a na jeho organizáciu vyhlásili verejnú zbierku. Prispieť sa do nej dá prostredníctvom fundraisingovej platformy Donio.sk."Táto kampaň bude prebiehať 60 dní, no ktokoľvek bude mať chuť prispieť aj potom, bude mať možnosť. Džezáky sa síce uskutočnia až v októbri 2025, ale zbierku sme spustili už teraz, nakoľko potrebujeme už teraz vedieť, s akou sumou môžeme rátať, aby sme dokázali zabezpečiť umelcov," uviedla členka organizačného tímu Jazz Prešov Zuzana Pitková.Prostriedky z rezervy primátora vložil do zbierky primátor František Oľha, ktorý zároveň zobral nad podujatím záštitu, čo prinesie pre organizátorov nižšie náklady spojené s prenájmom priestorov PKO Prešov, v ktorých by sa mal JAZZ Prešov uskutočniť.Ako v reakcii pre agentúru SITA uviedol predseda Rady FPU Matúš Oľha , prešovský festival dostával podporu z fondu pravidelne. "Za 34 rokov existencie si už zaiste našiel pri svojej kvalite bohatých sponzorov a nie je na financovaní z FPU závislý. Dokazuje to aj fakt, že primátor Prešova František Oľha našiel napokon na jeho podporu sumu vo svojej finančnej rezerve," uviedol Matúš Oľha, podľa ktorého ak má Jazz Prešov takú dlhú tradíciu a medzinárodné presahy, "zaiste si nájde podporu z radov miestnych podnikateľov a fanúšikov".Úlohou FPU je podľa predsedu rady fondu pomáhať zakladať podobné akcie a udržať ich pri živote prvé roky. "Ak preukážu svoju životaschopnosť, FPU ich už nemá prečo podporovať," vysvetlil M. Oľha. Práve spomínaná rožňavská agentúra podľa neho z fondu ešte podporená nebola. "Je to rozbiehajúci sa projekt, ktorý budeme sledovať," dodal predseda Rady FPU.Jeden z organizátorov festivalu Peter Adamkovič verí, že napriek problémom sa podujatie podarí zorganizovať. Aj keď si uvedomuje, že to bude závisieť od podpory ľudí."Od toho sa bude odvíjať aj samotný program tohtoročných džezákov. A ja vám sľubujem, že ak tá podpora bude veľká, prídu aj veľká mená. Zatiaľ môžem prezradiť to, že rokujeme napríklad s Mikeom Sternom, slávnym americkým gitaristom, ktorý tu s veľkým úspechom naposledy hral pred 18 rokmi alebo dokonca aj so slávnym basgitaristom Marcusom Millerom," prezradil Adamkovič.