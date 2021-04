VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aká bude Veľká noc? Ako na hojdačke

Počasie s obrovskými teplotnými výkyvmi poznamenalo posledné dni pred Veľkou nocou. Bude pokračovať aj počas sviatkov?





„Príchod astronomickej jari sa niesol najprv v znamení výrazného ochladenia. Na niektorých miestach dokonca namerali rekordne nízku minimálnu teplotu vzduchu pre daný deň,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Rekordy padli napríklad 21. marca v Hurbanove, kde klesla minimálna teplota vzduchu na – 8,3 stupňa, čo znamená najchladnejší 21. marec za posledných 121 rokov. V Oravskej Lesnej ortuť teplomera klesla dokonca na – 18,4 stupňa, čo bolo pre daný dátum opäť najmenej za 121 rokov. Potom však prišiel obrat a maximálna denná teplota sa začala na mnohých miestach šplhať cez 20-stupňovú hranicu.„Predpokladal som, že v marci môže mať priemerná mesačná teplota vzduchu zápornú odchýlku od dlhodobého priemeru, no napríklad v Bratislave sa to už nestane – práve vďaka teplému počasiu, aké tu panovalo v závere marca. V utorok 30. marca zaznamenali rekordne vysokú priemernú dennú teplotu vzduchu pre tento dátum na všetkých bratislavských staniciach. Konkrétne na letisku to bolo 16,2 °C, v Mlynskej doline 16,8 °C a na Kolibe 16,7 °C,“ uviedol Pavel Faško. Zdôraznime ešte raz, že ide o priemerné a nie maximálne teploty vzduchu.„Boli to hodnoty, aké by sa v marci vôbec nemali vyskytovať a aj v apríli sú typické skôr pre koniec mesiaca,“ doplnil Pavel Faško. Teplé počasie, v ktorom teplota vzduchu na niektorých miestach atakovala hranicu 25 °C, zotrvalo aj vo štvrtok.Začiatok Veľkej noci, konkrétne Veľký piatok, sa bude podľa klimatológa niesť v znamení ochladenia, ktoré spočiatku nebude veľmi citeľné. „V sobotu však už bude veľa oblačnosti a budú sa vyskytovať zrážky, ktoré už od stredných horských polôh môžu byť snehové. Vo vyšších nadmorských výškach to môže znamenať dočasný návrat zimy. Aj v nížinách maximálna denná teplota vzduchu sotva presiahne 10 stupňov, čo bude naozaj výrazný kontrast v porovnaní so záverom marca. Na konci Veľkej noci, teda v nedeľu a pondelok, sa potom bude zasa otepľovať,“ doplnil Faško.Ako dodal, ďalší vývoj počasia je veľmi neistý, pretože sa nad západnou Európou vytvorí brázda nízkeho tlaku a tá sa bude len veľmi pomaly posúvať smerom na východ. Preto je zatiaľ otázne, ako ovplyvní počasie na Slovensku. Ak sa posúvať nebude, na jej prednom okraji sa môže obnoviť teplé prúdenie od juhu. Slovensko by sa tak nemuselo dostať do oblasti studeného vzduchu, ktorý na jej zadnej strane zasiahne západnú Európu. Možný je však aj opačný scenár, ktorý prinesie chladnejšie aprílové dni.„Podobné zvlnené frontálne rozhrania sú nevyspytateľné, pretože sú aj niekoľko dní takmer bez pohybu. A tak jedna oblasť leží vo veľmi studenej vzduchovej hmote a druhá zasa v teplej,“ povedal Pavel Faško. „Predpoveď tak zodpovedá nestabilite počasia, ktorá je typická pre apríl. Vážnejším problémom je však nedostatok zrážok. Vyššie teploty ešte zvyšujú výpar, takže vlaha zo zrážok, ktoré tu boli na jeseň a počas zimy, sa takto odparuje do atmosféry.“

PIATOK 2.4.2021

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 9/2 °C

Maximálna teplota: 7/14 °C

Vietor: SZ, 3-8 m/s





SOBOTA 3.4.2021

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 4/-3 °C

Maximálna teplota: 4/10 °C

Vietor: SZ, 2-6 m/s



NEDEĽA 4.4.2021

Premenlivá oblačnosť.

Minimálna teplota: 3/-4 °C

Maximálna teplota: 5/12 °C

Vietor: S, 1-5 m/s



PONDELOK 5.4.2021

Oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 4/-2 °C

Maximálna teplota: 7/14 °C

Vietor: S, 2-5 m/s



UTOROK 6.4.2021

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 3/-3 °C

Maximálna teplota: 7/14 °C

Vietor: Z, 2-5 m/s



STREDA 7.4.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 5/1 °C

Maximálna teplota: 4/14 °C

Vietor: S, 2-5 m/s



ŠTVRTOK 8.4.2021

Polooblačno .

Minimálna teplota: 1/-5 °C

Maximálna teplota: 1/8 °C

Vietor: S, 3-6 m/s



Zdroj: meteo.sk