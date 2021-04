Dozorovanie závažných káuz zo strany Lipšica je prakticky nemožné, advokáti sa obávajú konfliktu záujmov

Funkcia je paralyzovaná konfliktom záujmov

Riešenie je v rukách generálnej prokuratúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.4.2021 (Webnoviny.sk) - Dozorovanie takmer všetkých závažných káuz zo strany špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica je pre jeho výrazný konflikt záujmov prakticky nemožné.Skonštatovala to Iniciatíva advokátov za právny štát (IAPŠ) , ktorá tak reagovala na presunutie všetkých úkonov nadriadeného prokurátora v prípade zadržania riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. zo špeciálneho prokurátora na jeho zástupcu Petra Kysela Dôvodom na presunutie úkonov bola skutočnosť, že v danej trestnej veci bolo vznesené obvinenie okrem iného aj na základe výpovede bývalého klienta Daniela Lipšica ešte ako advokáta. Navyše Vladimír P. bol v minulosti spolupracovníkom Daniela Lipšica na Ministerstve vnútra SR . V tlačovej správe o tom informoval jeden z iniciátorov IAPŠ, advokát Matej Marhavý.„V danom prípade sa naplnili obavy z možného konfliktu záujmov špeciálneho prokurátora, ktorý pred nástupom do funkcie zastupoval mnohých obvinených a poškodených v citlivých a mediálne známych trestných kauzách,“ uviedol Marhavý.„Z verejne dostupných informácií je všeobecne známe, že Daniel Lipšic je vypočúvaný ako svedok v akcii Očistec, v kauze Plevel zastupoval kajúcnikov Františka Tótha a Pavla Polku, v akcii Judáš kajúcnika Borisa Beňa, v prípade obvineného Kajetána K. kajúcnika Mariána Gogu a mnohých ďalších,“ dodal Marhavý.Daniel Lipšic zastupoval aj poškodených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Zastupovanie vo všetkých spomínaných kauzách po nástupe do funkcie špeciálneho prokurátora prevzali bývalí kolegovia Daniela Lipšica z advokátskej kancelárie Dentons.„Je otázne, či vôbec v nejakých exponovaných kauzách bude môcť Daniel Lipšic vykonávať kompetencie dozorujúceho prokurátora, a to vzhľadom na jeho predchádzajúcu výraznú angažovanosť ako advokáta alebo svedka. Nateraz sa to javí tak, že funkcia špeciálneho prokurátora je v podstate paralyzovaná jeho konfliktom záujmov,“ pokračoval Marhavý.Podľa IAPŠ je riešenie uvedenej situácie výlučne v rukách generálnej prokuratúry, nakoľko špeciálny prokurátor bol do funkcie zvolený Národnou radou SR, pričom získal 79 hlasov poslancov. Ako doplnili, jediným logickým riešením tejto patovej situácie je prevzatie dozorových kompetencií špeciálneho prokurátora generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Podľa IAPŠ nie je možné, aby dozorovú funkciu špeciálneho prokurátora prevzal jemu podriadený prokurátor. Iniciatíva preto vyzvala generálneho prokurátora, aby v tejto súvislosti konal a prevzal dozor nad všetkými prípadmi, kde je špeciálny prokurátor v zjavnom konflikte záujmov.