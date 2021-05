VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl nebol bláznivý, ale šialený. A čo máj?

S mesiacom apríl sa spája prívlastok „bláznivý“. „Tohtoročný apríl by sme však vzhľadom na prejavy počasie pokojne mohli nazvať šialeným,“ hovorí pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.





„Všetko odštartoval už 1. apríl, kedy sa v tomto roku vyskytol prvý letný deň a v Hurbanove vystúpila maximálna teplota vzduchu na 25.6 °C, čím tu bol prekonaný teplotný rekord pripadajúci na tento dátum. Už o dva dni sa počasie zmenilo a zima sa vrátila nielen so snehom, ale aj mrazmi. Za marec a apríl sa dokonca vyskytlo viac mrazových dní – teda dní, keď teplota klesla pod 0 °C –, ako tomu bolo za celý december a január,“ vysvetlil Matejovič.To však vyplýva nielen z opakujúcich sa vĺn studeného počasia v tohoročnom apríli, ale tiež z faktu, že sa zima – teda obdobie od decembra do februára – skončila ako mierna, čo sa v posledných rokoch stáva takmer pravidlom.„Už na konci februára dokonca na viacerých miestach juhozápadného Slovenska vystúpila teplota nad 20 °C, čo sa predtým nikdy nestalo. V polovici apríla zase v Malých Karpatoch dosiahla snehová pokrývka 24 cm, čo bola najviac snehu za celú zimnú sezónu. Ani takýto prípad sa v minulosti nestal. A aby toho nebolo dosť, 22. apríla sa na východnom Slovensku vyskytlo tornádo,“ popisuje Pavel Matejovič extrémne prejavy počas v priebehu posledného mesiaca.Apríl sa na väčšine územia Slovenska skončí ako teplotne podnormálny s odchýlkou okolo mínus 2 °C od dlhodobého priemeru 1901-2000. Jeho priemerná mesačná teplota dosiahne v Hurbanove asi 9 °C. Práve sa končiaci mesiac tak bude zároveň najchladnejším aprílom za posledných 24 rokov. „Naposledy sa totiž ešte chladnejší apríl na Slovensku vyskytol v roku 1997 a jeho priemerná teplota bola ešte asi o stupeň nižšia v porovnaní s aprílom 2021,“ pripomenul Pavel Matejovič.Ako dodal, najstudenší apríl od začiatku meteorologických pozorovaní v Hurbanove, ktoré sa tam vykonávajú už 150 rokov, sa vyskytol v roku 1929. Na rozdiel od apríla 2021 však neprišiel po miernej zime, ale práve naopak, po rekordne studenom februári, kedy aj v Hurbanove klesla minimálna teplota na – 35 °C. Vo Vígľaši-Pstruši neďaleko Zvolena padol 11. februára 1929 známy a dodnes neprekonaný rekord najnižšej nameranej teploty vzduchu na území Slovenska – 41 °C. Priemerná mesačná teplota historicky najchladnejšieho apríla 1929 potom predstavovala len 6.9 °C.„Treba tiež povedať, že v posledných rokoch sa studený apríl nevyskytoval, prevažovali skôr tie teplotne nadnormálne. Dosiaľ najteplejší apríl sa vyskytol v roku 2018, pričom jeho priemerná teplota bola 16,2 °C, teda asi o 7 °C vyššia ako tento rok,“ doplnil Matejovič. Studené počasie v apríli spôsobilo podľa jeho slov prevládajúce severozápadné prúdenie, keď k nám z oblasti Arktídy prúdil studený, pôvodom morský arktický vzduch. „Veľmi studené počasie sme nemali len v Európe, ale aj v USA, čo okrem iného na burze spôsobilo rast cien energií, najmä plynu,“ dodal Matejovič.Podľa aktuálnych modelov by sa v prvej polovici mája malo počasie zmeniť a od juhozápadu by mal do našich končín začať prúdiť teplý vzduch. „Je dosť pravdepodobné, že niekedy medzi 5. a 10. májom sa po viac ako mesiaci opäť vrátia letné dni, keď maximálna teplota vzduchu môže vystúpiť aj na 25 °C a viac,“ tvrdí klimatológ Pavel Matejovič. „Chladnejšie počasie sa však s nami určite nelúči. Je predpoklad, že chladné vlny zažijeme aj v máji a júni. V týchto mesiacoch k nám totiž zvykne z Atlantiku prúdiť morský polárny vzduch, ktorý síce nie je až taký studený ako ten z Arktídy, ale dokáže teplotu výrazne znížiť. Treba si však uvedomiť, že studený a vlhký morský vzduch prináša so sebou aj atmosférické zrážky, ktoré sú na jar pre vývoj vegetácie veľmi dôležité.“

SOBOTA 1.5.2021

Oblačno, miestami prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 11/6 °C

Maximálna teplota: 17/22 °C

Vietor: V, 10-20 km/h



NEDEĽA 2.5.2021

Oblačno, prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: JZ, 15-30 km/h



PONDELOK 3.5.2021

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 8/3 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



UTOROK 4.5.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: JV, 15-25 km/h



STREDA 5.5.2021

Prevažne polooblačno, na severozápade prehánky.

Minimálna teplota: 9/4 °C

Maximálna teplota: 15/20 °C

Vietor: JV, 15-25 km/h



ŠTVRTOK 6.5.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 7.5.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 19/23 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



Zdroj: meteo.s