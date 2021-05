Vstup do Únie je jedným z najvýznamnejších míľnikov Slovenska, poslanci hodnotia 17 rokov členstva

Zodpovednosť a privilégium

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vstup do Európskej únie (EÚ) je jedným z najvýznamnejších, ak nie najvýznamnejším, míľnikom SR. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Za ľudí ).Stále si to podľa neho „dostatočne neuvedomujeme a pritom je nám skoro každý deň pripomínané, aké veľké benefity z nášho členstva čerpáme".Poukázal, že to nie je len cestovanie, slobodný pohyb tovaru a služieb, ale napríklad aj spoločný nákup vakcín, „ku ktorým by sme sa samostatne dostali len veľmi ťažko".Slovensko si v sobotu pripomína 17. výročie svojho vstupu do EÚ. SR sa 1. mája 2004 spolu s ďalšími deviatimi krajinami stala súčasťou európskeho spoločenstva.„Je našou zodpovednosťou a privilégiom pokračovať v proeurópskom a prozápadnom nastavení, ktoré za predchádzajúcich vlád síce utrpelo, ale jeho silné základy zostali. Vďaka EÚ budeme mať v rámci plánu obnovy prostriedky na riešenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu pandémie COVID-19, ktoré majú byť použité aj na zabezpečenie, že naše hospodárstvo prejde zelenou a digitálnou transformáciou a stane sa tak udržateľnejším a odolnejším," doplnil Šeliga.Poukázal na to, že pri nedávnej príležitosti na pôde Parlamentného zhromaždenia Rade Európy propagoval myšlienku, ktorá je aj myšlienkou EÚ.„A tou je mier. V dnešnej turbulentnej dobe musíme držať spolu aj ako spojenci, pretože len od nás závisí, či v Európe bude mier," zdôraznil.Podľa Andreja Stančíka OĽaNO ) vstup do EÚ definitívne potvrdil miesto Slovenska vo vyspelej Európe a prihlásenie sa k demokratickým hodnotám. EÚ považuje za úspešný projekt, ktorý svojim členom zabezpečil desaťročia prosperity a mieru.„Za mňa ako mladého človeka by som zvýraznil hlavne slobodu pohybu, vďaka ktorej môžeme cestovať naprieč Európou len s občianskym preukazom. To je výdobytok, ktorý naši rodičia v našom veku nepoznali," dodal pre agentúru SITA.Členstvo v tomto zoskupení podľa neho nie je žiadna samozrejmosť a dobre si to uvedomujú okolité štáty, ktoré sa o vstup dlhé roky snažia. Peter Osuský (klub SaS ) si zaspomínal, že keď pred štvrťstoročím vstupoval do politiky, vládol na Slovensku Vladimír Mečiar a „Slovensko reálne vypadlo zo skupiny uchádzačov o členstvo v EÚ a NATO".Dnes je už však Slovensko podľa jeho slov „nespochybniteľným a slobodným členom ekonomických a bezpečnostných štruktúr, ktoré nemajú nijakú alternatívu a umožňujú nám postupne prekonávať všeobecný úpadok a zaostávanie, ktoré spôsobili desaťročia totalitného budovania svetlých zajtrajškov a zlé volebné rozhodnutia v demokratických voľbách po páde totality".Členstvom v NATO a EÚ sa podľa Ondreja Dostála (klub SaS) zavŕšil proces návratu SR spoza železnej opony do rodiny západných demokracií a slobodného sveta.„Slovensko nemá inú možnosť pre svoj úspešný rozvoj a garanciu bezpečnosti a prosperity ako členstvo v EÚ a v NATO. Tí, ktorí presviedčajú občanov Slovenska o opaku, nehovoria pravdu," zdôraznil. Hlas-SD ) pripomenul, že vstup Slovenska do EÚ bol suverénnym rozhodnutím občanov, ktorí v roku 2003 v referende rozhodli o proeurópskom smerovaní krajiny.Sedemnásť rokov členstva v Únii podľa neho dokazuje, že to bola správna a racionálna voľba slovenských občanov. Tvrdí, že Slovensko je svojím členstvom v EÚ bezpečnejšie, stabilnejšie a prosperujúcejšie.„Európska politika súdržnosti znamená veľkú finančnú pomoc tým regiónom, ktoré nemajú dostatok zdrojov na dobiehanie bohatších regiónov. Veľké množstvo ďalších európskych programov pomáha našim študentom, vedcom, poľnohospodárom, podnikateľom, umelcom a ďalším skupinám spoločnosti," priblížil.Poukázal, že sila európskeho projektu sa ukázala predovšetkým v čase koronakrízy, keď sa podarilo EÚ obstarať také objemy vakcín, ktoré v priebehu tohto roka umožnia každému Európanovi zaočkovať sa.Poukázal aj na plán obnovy, „ktorý predstavuje veľkú finančnú pomoc pre krvácajúce európskej ekonomiky v čase pandémie".Bývalý koaličný poslanec a dnes člen Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek tvrdí, že výhody členstva v EÚ sú „celkom pekne merateľné pracovnými príležitosťami, ktoré vďaka obchodu so zvyškom EÚ vznikli, a tiež relatívnou prosperitou, ktoré tieto príležitosti priniesli".Dodal, že Slovensko ostáva krajinou regionálnych rozdielov, ale je na tom hospodársky neporovnateľne lepšie ako krajiny na východ a juh, ktoré sú mimo EÚ. Podotkol, že „dnes sedíme za jedným stolom s Nemeckom či Francúzskom, keď sa píšu pravidlá hry v Európe".Podľa neho Slovensko nikdy nebude mať taký vplyv ako Berlín či Paríž, ale môže mať oveľa väčší výtlak, ako má teraz, „a faktom je, že bez členstva v EÚ by sa nás nikto na názor ani nepýtal".Členstvo Slovenska je ale podľa neho nedokončeným projektom, a tiež stále krehkým a je potrebné na ňom ďalej pracovať. Prieskumy verejnej mienky totiž ukazujú, že Slováci sú EÚ priaznivo naklonení, ale nevedia pomenovať konkrétne výhody.Podotkol, že „ako krajina potrebujeme víziu, kde sa vidíme o desať rokov, a ako nám k tomu členstvo v EÚ môže napomôcť".