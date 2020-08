VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: August zamiešal kartami, čo ešte prinesie?

Dovolenkári, milovníci kúpania a opaľovania si prišli na svoje aspoň teraz v auguste. A aké majú šance v druhej polovici tohto letného mesiaca?



"V auguste sa počasie ustálilo, hoci búrky sa stále vyskytujú. Na počasie v našej oblasti začala mať výraznejší vplyv azorská anticyklóna a zároveň k nám začal prúdiť od juhozápadu teplý vzduch,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. „V tomto lete prežívame už druhú vlnu horúčav, táto je dlhšia a môže trvať aj dva týždne. August tak bude pravdepodobne najteplejší mesiac tohto leta, jeho odchýlka od dlhodobého priemeru bude asi 3 °C.“



Keďže august môže byť až o tri stupne teplejší v porovnaní s dlhodobým priemerom, určite sa medzi najteplejšie zaradí aj leto 2020, hoci júl – najmä pre časté zrážky a prechodné ochladenia – mnohí pocitovo vnímali ako „chladnejší mesiac“. Nebolo to tak. Ochladenia, ktoré sme v júli zažili, boli len krátkodobé. Júl 2020 bol na mnohých miestach Slovenska teplotne nadnormálny, či dokonca silne nadnormálny mesiac a napríklad v Hurbanove sa napokon počet tropických dní, teda dní s najvyššou teplotou 30 a viac stupňov, vyšplhal na 17. Ďalšie tropické dni pribudli a ešte pribudnú teraz v auguste. Povedané laicky a stručne, počasie je nadpriemerne teplé aj keď nepadajú rekordy.

„Aj keď maximálne teploty počas tohto leta zatiaľ dosiahli u nás ´len´ 35 °C, vyskytlo sa veľa letných a tropických dní, pričom aj noci sú pomerne teplé. Teda hoci tohtoročné leto nebude až tak horúce ako vlaňajšie, ktoré bolo rekordne teplé, zaradí sa medzi mimoriadne nadnormálne letá, aj keď to tak v júli ešte nevyzeralo. August teda zamiešal kartami a prekvapil. Kladná odchýlka priemernej teploty tohto leta môže byť nakoniec aj väčšia ako +2 °C nad dlhodobým priemerom,“ vysvetlil klimatológ Matejovič.



Ako dodal, pre toto leto bolo typické skôr nepríjemné dusno, ktoré spôsobovala vysoká relatívna vlhkosť vzduchu. Aj preto sa vyskytovalo pomerne veľa búrok sprevádzaných prívalovými dažďami. Zrážky sú však pomerne nerovnomerne rozložené. Sú oblasti, kde je vlhko, no na miestach, kde bolo búrok menej, prevláda sucho, resp. je tam pozorovaný deficit zrážok.



„Podľa prognostických modelov je predpoklad, že teplé počasie sprevádzané búrkami môže pretrvávať približne až do 20. augusta,“ povedal klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 15.8.2020

Oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 19/14 °C

Maximálna teplota: 23/31 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



NEDEĽA 16.8.2020

Slnečno, miestami búrky.

Minimálna teplota: 18/13 °C

Maximálna teplota: 26/31 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



PONDELOK 17.8.2020

Slnečno, miestami búrky.

Minimálna teplota: 18/14 °C

Maximálna teplota: 27/33 °C

Vietor: JZ, 10-20 km/h



UTOROK 18.8.2020

Oblačno, prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 19/15 °C

Maximálna teplota: 23/29 °C

Vietor: S, 10-25 km/hh



STREDA 19.8.2020

Zamračené, občasný dážď.

Minimálna teplota: 18/13 °C

Maximálna teplota: 23/28 °C

Vietor: SZ, 15-25 km/h



ŠTVRTOK 20.8.2020

Prevažne oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 18/13 °C

Maximálna teplota: 23/28 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 21.8.2020

Slnečno.

Minimálna teplota: 19/14 °C

Maximálna teplota: 26/31 °C

Vietor: J, 15-25 km/h

Zdroj: meteo.sk



