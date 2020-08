Vo viacerých regiónoch Slovenska hrozia búrky a povodne

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) vydali výstrahy prvého a druhého stupňa pred možnými povodňami a búrkami vo viacerých okresoch Slovenska. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.V piatok platia búrkové výstrahy prvého stupňa pre takmer celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Výstrahy druhého stupňa vydal SHMÚ pre okresy Trenčín, Púchov, Partizánske, Ilava, Bánovce nad Bebravou a Prievidza. V týchto okresoch sa môžu vyskytovať búrky s krúpami do piatka 18.00 h. Rovnaká výstraha platí aj na východnom Slovensku v Košiciach a Rožňave.Okrem búrok varujú meteorológovia aj pred povodňami. Pre hornú Nitru platí hydrologická výstraha druhého stupňa v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Prievidza zatiaľ do piatka 18.30 h. Povodňové výstrahy prvého stupňa platia pre Turčianske Teplice a región stredného Považia v okresoch Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica. Do 17.00 h tiež platia povodňové výstrahy prvého stupňa pre Poprad, Kežmarok, Spišskú Novú Ves a Gelnicu. V Košiciach platí výstraha prvého stupňa zatiaľ do 19.00 h.