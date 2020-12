VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Budeme mať zasnežené Vianoce?

Tí, čo si pamätajú už nejaké tie roky dozadu, vedia, že biele Vianoce nie sú ani zďaleka samozrejmosťou a najmä v posledných rokoch sú čoraz zriedkavejšie. Ako to bude tento rok?





„Doteraz bolo v decembri všeobecne pomerne málo zrážok,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). „Sme v dosahu tlakovej výše nad Ruskom, ktorá od východnej Európy zasahuje až k nám. A pretože sme na jej západnom okraji, prúdi k nám teplý vzduch, no toto prúdenie teplého vzduchu sa prejavuje práve vo vysokých nadmorských výškach. Pod hladinou inverzie sú teploty nižšie a pohybujú sa tesne nad nulou. Na pocit toto počasie teda nie je príjemné.“Ako dodal klimatológ, vďaka tomu, že sa na Slovensku vyskytuje málo zrážok, chýba aj snehová pokrývka. Navyše je vo vyšších nadmorských výškach na túto ročnú dobu mimoriadne teplo. Napríklad na Štrbskom Plese dosiahla 17. decembra najvyššia teplota vzduchu až 8,7 stupňov. Oproti tomu v Bratislave na letisku namerali 3,8 stupňa a na Kolibe len 2,2 stupňa Celzia.„Takáto inverzná situácia bola aj v minulý mesiac, preto bol napríklad na väčšine územia Slovenska november 2020 teplotne normálny, no na staniciach s najvyššou nadmorskou výškou, teda na Chopku a na Lomnickom štíte bol teplotne nadnormálny. Na Lomnickom štíte bol konkrétne 4. najteplejší od začiatku meraní v roku 1940. Inverzný charakter počasia sa udržal aj v decembri. Prechodne sa to zmení v priebehu budúceho týždňa, keď sa na niekoľko dní výraznejšie oteplí. Pôjde o typický jav pre toto obdobie, a síce o vianočné oteplenie, no odohrá sa ešte pred sviatkami, teda to bude oteplenie skôr predvianočné,“ vysvetlil Pavel Faško.Jav nazvaný vianočné oteplenie spôsobujú vpády teplejšieho oceánskeho vzduchu nad chladnejšiu pevninu. Odrážajú ho aj známe ľudové pranostiky napríklad o Kataríne na ľade a Vianociach na blate.„Vzhľadom na to, že ani teraz na Slovensku nepanuje skutočná zima by sa dalo povedať, že sa po teplom počasí ešte viac oteplí,“ konštatoval Faško. „Vzduch od západu k nám prinesie zrážky a rozruší inverznú vrstvu, takže by sa malo výraznejšie otepliť aj v nižších polohách. Od našej predstavy o bielych Vianociach má takéto počasie ďaleko, ale taká je realita...“Ako uviedol Pavel Faško, podľa štatistík sa napríklad v Bratislave na letisku vyskytla snehová pokrývka za posledných 70 rokov len 21-krát, čo predstavuje pravdepodobnosť 30 percent. Za posledných 30 rokov to bolo osem razy (pravdepodobnosť 27 percent) a za posledných 15 rokov dokonca len raz, čo značí len 7-percentnú šancu! Podobne je na tom Hurbanovo, kde za 70-ročné aj 30-ročné obdobie bola pravdepodobnosť snehovej pokrývky 20-percentná a v posledných 15 rokoch sa vrstva snehu takisto vyskytla iba jedenkrát.„Sú však aj oblasti Slovenska, kde sa to tak dramaticky nezmenilo,“ povedal Faško. „V Oravskej Lesnej sa pravdepodobnosť snehovej pokrývky pohybuje stále medzi 87 až 90 percentami. Na Štrbskom Plese sa blíži k 100 percentám. Pre zaujímavosť Košice majú pravdepodobnosť snehovej pokrývky na Vianoce do 50 percent.“Aj tento rok budú zrejme rozdiely medzi regiónmi Slovenska: v priebehu Vianoc sa totiž po prechodnom oteplení znovu ochladí a hranica sneženia tak môže klesnúť aj do stredných a nižších polôh najmä na severe a severozápade krajiny. „V týchto oblastiach majú šancu dočkať sa takých Vianoc, aké si väčšinou predstavujeme,“ dodal klimatológ Pavel Faško zo SHMÚ.

SOBOTA 18.12.2020

Oblačno až zamračené, miestami hmla.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 1/6 °C

Vietor: JV, 10-20 km/h



NEDEĽA 19.12.2020

Oblačno až zamračené, miestami hmla.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 1/6 °C

Vietor: JV, 10-20 km/h



PONDELOK 20.12.2020

Prevažne oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: J, 5-15 km/h



UTOROK 21.12.2020

Oblačno až zamračené, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 22.12.2020

Zamračené, prechodný dážď.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 23.12.2020

Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



PIATOK 24.12.2020

Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: -1/4 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h

Zdroj: meteo.sk