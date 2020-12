Ministerka Veronika Remišová mala pozitívny test na ochorenie COVID-19

Ministerka investícií a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová má pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Informovala o tom na sociálnej sieti.





Otestovať sa bola v piatok po tom, čo premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že má pozitívny výsledok testu na nový koronavírus."Vianoce sme si všetci plánovali ináč, ja som chcela do našej rodinnej bubliny po otestovaní zobrať aj mamu, ktorá žije sama. Nevyšlo nám to. Budem celé sviatky v izolácii, srdcom so svojimi blízkymi," napísala Remišová a vyzvala na dodržiavanie opatrení.V súvislosti s pozitívnym výsledkom testu premiéra sa v piatok nechalo otestovať alebo nastúpilo do izolácie viacero členov vlády a koaličných lídrov. Pozitívny výsledok testu má aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), začiatkom týždňa potvrdil nákazu minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO).