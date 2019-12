VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Dobré správy pre lyžiarov (FOTO a VIDEO)

December priniesol aj na naše územie chladné počasie a po extrémne teplom novembri si aj obyvatelia nižších polôh mohli vychutnať prvé vločky snehu. Inak tomu nebude ani na budúci týždeň, kedy nás teda nečaká príjemné slnečné počasie.





Pripravte sa na prehánky a dážď, pripadne snehové prehánky a sneženie. Takže ak ste ešte nenachystali lopatu na sneh, mali by ste ju aspoň pohľadať.Dobrú správu máme aj pre lyžiarov. Na Štrbskom plese sa na Mikuláša začala lyžiarska sezóna.Lyžiarske strediská si okrem prírodného snehu síce pomáhajú aj zasnežovaním, no cez týždeň by mal pribudnúť aj ten prírodný.

SOBOTA 7.12.2019

Zamračené, na severe miestami snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: -1/-6 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



NEDEĽA 8.12.2019

Zamračené, občasné sneženie, v nížinách aj dážď.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 9.12.2019

Premenlivá oblačnosť, prehánky, vo vyšších polohách snehové.

Minimálna nočná teplota: 2/-3 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: Z, 10-25 km/h



UTOROK 10.12.2019

Polooblačno až oblačno, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: SZ, 15-30 km/h



STREDA 11.12.2019

Zamračené, miestami sneženie.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: -2/3 °C

Vietor: J, 15-30 km/h



ŠTVRTOK 12.12.2019

Polooblačno až oblačno.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 13.12.2019

Zamračené, na severe miestami dážď, na horách sneženie.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 15-23 km/h

Zdroj: meteo.sk