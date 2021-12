VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Máme nádej, že budú biele Vianoce?

Spolu s druhým decembrovým víkendom k nám zavítala zima a vyzerá to tak, že sa nechystá hneď odísť. „Prvá snehová pokrývka sa na juhozápadnom Slovensku vyskytuje v priemere okolo 5. decembra, takže tento rok tomu zodpovedá. No snehová pokrývka zväčša nebýva až taká hrubá a netrvá dlho. Tento rok však veľa nasnežilo už v prvej decembrovej dekáde, čo bežne nebývalo ani v minulosti,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.





Prvý záchvev zimy dorazil na Slovensko už počas posledného novembrového víkendu. Zo snehu sa tešili aj na Záhorí, v Malých Karpatoch a vo vyššie položených lokalitách Bratislavy. Postupne pribudol sneh aj na horách, zatiaľ čo v nížinách sa medzitým roztopil.V noci z 8. na 9, decembra však začalo snežiť výdatne a postupne od západu resp. juhozápadu sa zrážky rozšírili na väčšinu územia. „Aktuálnu snehovú nádielku spôsobila tlaková níž, ktorá sa presúvala z oblasti severného Talianska a Jadranu nad naše územie. Na takéto poveternostné situácie je citlivé najmä juhozápadné Slovensko, kedy tu môže v krátkom čase spadnúť veľa atmosférických zrážok. Ak sú teploty okolo 0 °C, zrážky vypadávajú vo forme sneženia. Tlakové níže nad Stredomorím sa zvyknú vytvárať po preniknutí chladnejšieho vzduchu z vyšších zemepisných šírok, pretože Stredozemné more je aj v zime teplé a v ovzduší sa nachádza veľa vodnej pary,“ vysvetlil Pavel Matejovič.„V severnej časti Slovenska naopak viac sneží pri severozápadnom prúdení, ktoré sa prejavuje výraznejšie na horách, pričom v nížinách juhozápadného Slovenska zvyknú pri prenikaní chladnejšieho morského vzduchu vypadávať zrážky aj vo forma dažďa. Takúto situáciu sme tento rok zažili na prelome novembra a decembra,“ doplnil klimatológ.Výdatné sneženie už počas prvej decembrovej dekády je neobvyklé nielen v súčasnosti, keď čoraz viac prevládajú mierne zimy. Pravidlom to nebolo ani v minulosti. „Veľa snehu sme mali napríklad v decembri v roku 1981. Prvá snehová pokrývka sa vtedy vytvorila v Bratislave na konci novembra, no najviac začalo snežiť krátko pred Vianocami a počas Vianoc sme mali na juhozápadnom Slovensku takmer pol metra snehu. Sneženie bolo rovnako spôsobené tlakovými nížami, ktoré postupovali z oblasti Stredomoria smerom na severovýchod,“ pripomenul Matejovič.Ako dodal, poveternostná situácia je aktuálne zaujímavá aj v tom, že snehová pokrývka môže zotrvať na juhozápadnom Slovensku dlhší čas. Prognostické modely na najbližší týždeň nenaznačujú, že by k nám mal preniknúť nejaký veľmi teplý vzduch, skôr naopak. Ak navyše snehu napadne veľa, môže sa udržať aj pri prechodnom oteplení. Ponúka sa tak obligátna otázka, či konečne nenastala šanca, aby sme sa zo snehu potešili aj počas vianočných sviatkov, a to aj na juhu krajiny a v nižších polohách, kde je to čoraz vzácnejší jav. Podľa klimatológa je tu istá nádej!„Nedá sa vylúčiť, že sa snehová pokrývka udrží až do Vianoc. Na tak dlhú dobu sa to zatiaľ nedá celkom úspešne predpovedať, prognostické modely však takúto možnosť naznačujú,“ povedal klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 11.12.2021

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 0° až -7°C

Maximálna teplota: -2° až 4 °C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 12.12.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -2° až -11 °C

Maximálna teplota: -1° až 4 °C

SZ vietor 3 až 8 m/s



PONDELOK 13.12.2021

Polooblačno až oblačno. Na severovýchode miestami snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1° až -12 ° C

Maximálna teplota: -3° až 4 °C

SZ vietor 2 až 7 m/s



UTOROK 14.12.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -3° až -13 °C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

S vietor 2 až 7 m/s



STREDA 15.12.2021

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: -3° až -13 °C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 16.12.2021

Jasno až polojasno. Počas dňa postupne viac oblačnosti a na severe sneženie.

Minimálna teplota: -3° až -12 °C

Maximálna teplota: -2° až 3 °C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 17.12.021

Polooblačno

Minimálna teplota: -2° až -6 °C

Maximálna teplota: 0° až 5 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk