Firmy pociťujú nedostatok pracovnej sily, najviac problémov je v odvetví dopravy a skladovania

Problém vo väčších firmách

Zvyšovanie miezd či preškoľovanie

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Popri postupnom návrate do normálu na jar a v lete tohto roka začali podnikatelia častejšie poukazovať na to, že sa im nedarí nájsť potrebnú pracovnú silu. Potvrdil to aj reprezentatívny prieskum ČSOB na vzorke 400 podnikov a firiem rôznej veľkosti, ktorý pripravila v spolupráci s prieskumnou agentúrou Datank.V ňom deklaroval problém s nájdením zamestnancov takmer každý druhý opýtaný podnikateľ alebo podnikateľka. Vo väčšej miere sa s týmto problémom stretávali, respektíve stretávajú väčšie podniky. Vyjadrilo sa tak 55 % firiem s obratom nad 200-tisíc ročne. Spomedzi živnostníkov a mikropodnikov potvrdilo takúto skúsenosť 26 % opýtaných.Z pohľadu odvetví nedostatok pracovnej sily zasiahol najmä odvetvia dopravy a skladovania. Až 79 % z nich potvrdilo túto skúsenosť. Ale aj z odvetvia ubytovania a stravovania 75 % zamestnávateľov potvrdilo problém.Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa stal problémom aj v iných krajinách, nielen na Slovensku. „A týka sa častejšie niektorých vybraných sektorov, nie plošne a logicky, dominujú tie, ktoré sú viac postihnuté pandémiou. Ľudia si hľadajú pracovné miesta menej ohrozené výkyvmi v dôsledku pandemických opatrení. Aj preto je pravdepodobne HORECA sektor jeden z viac zasiahnutých. Samozrejme, opakované sprísňovanie opatrení túto neistotu ešte viac posilňuje,“ uviedol v tejto súvislosti hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.Veľké a stredné firmy pritom riešia nedostatok pracovnej sily častejšie zvyšovaním miezd (42 %), zatiaľ čo tie najmenšie preškoľovaním zamestnancov. V priemere osem zo sto opýtaných sa tento nedostatok rozhodlo riešiť zahraničnou pracovnou silou.Prieskum pre ČSOB uskutočnila spoločnosť Datank telefonickou formou na reprezentatívnej vzorke 400 respondentov na prelome mesiacov október a november 2021. Cieľom výskumu je pravidelne monitorovať sentiment firiem a na základe detailnej segmentácie odhadnúť ich očakávania do budúcnosti. V rámci výskumu sa sledujú tiež najčastejšie bariéry podnikania a názory firiem na aktuálne ekonomické témy.