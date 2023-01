VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Ochladí sa. Dočkáme sa aj snehu?

Začiatok januára si udržal netypické počasie ešte z konca decembra a pokračoval v nadpriemerných teplotách. Prírodného snehu si neužili ani milovníci zimných športov, ktorým sa o poriadne zasnežených horách skôr len snívalo. Ak však niekto dúfal v aspoň mierne ochladenie, dočká sa ho nasledujúci týždeň. Na čo sa pripraviť?





"Prvá polovica tohtoročnej zimy skončila na našom území ako teplotne mimoriadne nadnormálna, pričom teplotná odchýlka prvej polovice januára od dlhodobého priemeru dosiahla až 8 °C. Veľmi teplo bolo aj na horách a na severe Slovenska, kde na začiatku tohto roka teplota vystúpila až na 16 °C. To spôsobilo, že sneh zmizol aj v stredných horských polohách," podotkol pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Situácia so snehom na horách sa však podľa jeho slov začína pomaly zlepšovať. "Výdatnejšiu snehovú nádielku v horských oblastiach možno očakávať v budúcom týždni. Nejaké snehové vločky sa zrejme objavia aj v nížinách. Od severozápadu k nám totiž začne prúdiť chladnejší a vlhký morský vzduchu," uviedol Matejovič.Oproti aktuálnemu počasiu sa teda ochladí, no o výrazný pokles teplôt oproti januárovému priemeru nepôjde. "Teploty sa stále budú pohybovať nad dlhodobým priemerom, týka sa to hlavne juhozápadného Slovenska," informoval klimatológ s tým, že počasie bude premenlivejšie a veternejšie. "V nižších polohách sa bude striedať dážď so snehom, na horách bude snežiť," doplnil."Druhá polovica januára by oproti prvej polovici mala byť chladnejšia. Nejaký výrazný vpád studeného arktického vzduchu zo severovýchodu prognostické modely v najbližších desiatich dňoch nesignalizujú. Máme však ešte pred sebou február, ktorý môže priniesť nejaké zimné prekvapenie. To sa však v tejto chvíli nedá predpovedať," povedal Matejovič. Koniec zimy však klimatológ ešte nepredpovedá. Ako uviedol, "mali by sme byť pripravení či už na silné mrazy, alebo výdatnejšiu snehovú nádielku. Takéto situácie sa totiž prechodne vyskytujú aj počas miernych zím."

SOBOTA 14. 1. 2023

V noci oblačno až zamračené a doznievanie zrážok. Cez deň postupne jasno až polooblačno. Ojedinele hmlisto.

Minimálna teplota: 5° až -2°C

Maximálna teplota: 2° až 8°C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 15. 1. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď. Od 1000 metrov sneženie. Postupne bude hranica sneženia klesať.

Minimálna teplota: 5° až -2°C

Maximálna teplota: 2° až 8°C

J vietor 2 až 7 m/s



PONDELOK 16. 1. 2023

Oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď. Postupne pokles hranica sneženia na výšku 300 až 400 metrov.

Minimálna teplota: 4° až -2°C

Maximálna teplota: 1° až 6°C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 17. 1. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom. Od 300 metrov sneženie.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: -1° až 6°C

Z vietor 1 až 5 m/s



STREDA 18. 1. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené a na mnohých miestach dážď. Od 500 metrov sneženie.

Minimálna teplota: 3° až -4°C

Maximálna teplota: 0° až 7°C

Z vietor 2 až 5 m/s



ŠTVRTOK 19. 1. 2023

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach sneženie.

Minimálna teplota: 1° až -5°C

Maximálna teplota: -2° až 4°C

J vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 20. 1. 2023

Polooblačno.

Minimálna teplota: 0° až -12°C

Maximálna teplota: -3° až 3°C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk