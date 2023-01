Heger ráta so SaS pri novej 76-ke, pretože v novej vláde nebude Matovič. Od Kollára chce ústup od predčasných volieb

Matovič ani Gyimesi nepodpísali

Odchod z OĽaNO?

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Na zostavenie novej 76-ky sú potrebné hlasy strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ).Strana SaS na rokovaní podľa neho uviedla ako hlavný problém bývalého ministra financií Igora Matoviča OĽaNO ), ten už v novej vláde nebude, preto Heger s hlasmi tejto strany počíta.Rovnako počíta aj s podpismi všetkých 17 poslancov z hnutia Sme rodina. Predsedu Borisa Kollára sa snaží presvedčiť, aby súhlas so vznikom novej 76-tky nepodmieňoval predčasnými voľbami.Heger priznal, že pod novú 76-tku sa ešte stále nepodpísali Igor Matovič ani György Gyimesi (OĽaNO).„Žiadna vláda doteraz nepresadila toľko reforiem, ako tá naša. 76-ka je dôležitá, pretože implementujeme pomoc ľudom, rodinné prídavky, vyššie dôchodky či daňový bonus. Okrem toho sme v investičnej fáze plánu obnovy, čo znamená, že sa v tejto dobe dostávajú miliardy eur do regiónov,“ spresnil Heger.Na otázku, či Eduard Heger odíde z OĽaNO sa dočasný premiér vyjadril, že z Igorom Matovičom diskutuje aj na túto tému, avšak hlavnou témou zostáva otázka, ako priniesť do najbližších volieb ponuku pre voliča, ktorý chce politiku budovania Slovenska.