VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Odchádza zima definitívne?

Počas februára zažilo Slovensko dve výrazné zmeny počasia. Ešte vo štvrtok 4. februára padali na viacerých miestach Slovenska rekordy, keď maximálne teploty vzduchu cez deň stúpali nad hranicu 10 °C. O týždeň na to bol na Lomnickom štíte prekonaný dovtedajší rekord najnižšej nameranej teploty pre 12. február – 28,5 stupňa. Ako rýchlo však zima prišla, tak odišla a počasie najmä v nížinách a v južnej časti Slovenska opäť pripomína jar.



„Podľa prognostických modelov malo byť februárové ochladenie výraznejšie,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. Predpokladalo sa tiež, že zimné počasie potrvá dlhšie, no nakoniec sa skončilo po piatich či šiestich dňoch.



„Bolo to spôsobené cirkulačnými podmienkami, hlavný prúd studeného vzduchu šiel v Európe východnejšie a smeroval nad Rusko, Ukrajinu a Balkán. Okrem toho sa studený vzduch rýchlejšie transformoval (oteplil). Treba si uvedomiť, že do 10. februára u nás prevládalo nadnormálne teplé počasie. Navyše sa zosilnilo teplejšie západné prúdenie, ktoré postupne studený vzduch vytlačilo,“ vysvetlil klimatológ.



Predpovede, že vo februári udrie skutočná arktická zima, sa vyplnili napokon v USA, kde zažili historické ochladenie s blizzardami a extrémnymi mrazmi.

„Vpád studeného, pôvodom kontinentálneho arktického vzduchu, ktorý k nám prenikol z oblasti severného Uralu a Sibíri, mal len epizodický charakter a prejavil sa hlavne vo vyšších polohách. V nížinách juhozápadného Slovenska sa vyskytlo len zopár dní s celodenným mrazom a ani minimálne teploty neklesli hlboko pod nulu. V minulosti sa aj na juhozápade vyskytovali zimy, keď po vpáde arktického vzduchu klesali minimálne teploty aj niekoľko dní na -15 až -20 °C,“ uviedol Matejovič.



Ako dodal, celkovo tak februárové ochladenie priemernú teplotu zimy podstatne neovplyvní. V porovnaní s dlhodobým priemerom 1901-2000 skončí táto zima, čiže obdobie od decembra do februára na väčšine územia Slovenska s kladnou teplotnou odchýlkou okolo +2 °C a zaradí sa tak k miernym zimám.



„Zimy však určite neskončili, aj napriek tomu, že charakter tohto ročného obdobia sa mení a teplé obdobia jednoznačne prevládajú nad studenými. Napriek tomu sa však zima dokáže ešte predviesť, mohli sme to v januári a februári pozorovať v rôznych kútoch sveta, či už v USA, Rusku, Španielsku alebo v Grécku. Nad pevninami sa budú stále v zime tvoriť rozsiahle bazény studeného vzduchu, z ktorých sa studený vzduch potom môže vyliať aj hlboko na juh. Pre oblasť Európy je to hlavne Sibír a oblasť medzi Uralom a severnou Škandináviou, ktoré sú rodiskom kontinentálneho arktického vzduchu. Rozdiel oproti minulosti je skôr v tom, že ochladenia budú viac-menej epizodické, kým v minulosti sa vyskytovali aj mimoriadne studené zimy, keď sa k nám táto vzduchová hmota v jednotlivých vlnách prenikala od novembra až do marca. Nielen na výrazné ochladenia, ale aj na snehové kalamity by sme mali byť teda stále pripravení. K takýmto situáciám môže v budúcnosti epizodicky prichádzať, aj keby sa klíma oteplila o 5 °C,“ uzavrel klimatológ.



Na naplnenie takéhoto scenára si však budeme musieť počkať, pretože zima 2020/2021 už žiadne zásadné prekvapenie neprinesie. Budúci týždeň môže maximálna teplota vzduchu na viacerých miestach Slovenska prekročiť hranicu 15 stupňov.

SOBOTA 20.2.2021

Minimálna teplota: 1/-4 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: V, 5-20 km/h

Vietor: S, 15-25 km/h



NEDEĽA 21.2.2021

Prevažne polooblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: JV, 10-25 km/h



PONDELOK 22.2.2021

Jasno až polooblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



UTOROK 23.2.2021

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 3/-2 °C

Maximálna teplota: 8/13 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



STREDA 24.2.2021

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 25.2.2021

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 26.2.2021

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk