Veľký záujem, ale málo voľných miest. Počet brigádnických ponúk pre študentov klesol až o tretinu

brigádach

brigád

Vyšší počet uchádzačov, ale málo ponúk

brigád

Práca pokladníka či predavača je najžiadanejšia

brigádach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.2.2021 (Webnoviny.sk) - Firmy počas minulého roka uverejnili na portáli Profesia.sk takmer 3,6 tisíca brigádnických ponúk pre študentov stredných alebo vysokých škôl. Oproti roku 2019 ide o pokles až o tretinu.Ako uviedla spoločnosť Profesia v tlačovej správe, medziročný prepad je privýraznejší ako je to pri iných typoch úväzkov. Kým početvlani klesol takmer o 34 percent, pri plnom úväzku to bolo necelých 28 percent."Napriek tomu, že trh práce sa v roku 2021 postupne preberá, na počtepre študentov sa to až tak neprejavuje," upozorňuje Profesia.Od začiatku tohto roka do 14. februára uverejnili firmy zatiaľ 125 takýchto pracovných ponúk. Firmy, ktoré hľadajú nových brigádnikov, si preto môžu vyberať z vyššieho počtu uchádzačov.Zamestnávatelia na Slovensku hľadajú mladých brigádnikov najčastejšie na pozície v obchode, administratíve, pomocných prácach, cestovnom ruchu či gastre. Spomedzi brigádnických ponúk, ktoré sú vhodné najmä pre stredoškolských študentov, ide najmä o pozície predavačov, pokladníkov, pomocných pracovníkov, anketárov či čašníkov."Pri, ktoré sú vhodné pre vysokoškolských študentov, môžeme vidieť viac ponúk v administratíve," uvádza sa v tlačovej správe. Prevažujú tu ponuky na administratívnych pracovníkov, asistentov, recepčné, predavačov či HR asistentov.Analýza portálu Profesia.sk sa pozrela tiež na to, o aké pozície majú najväčší záujem neplnoletí Slováci od 15 do 17 rokov."Najviac reakcií mladých uchádzačov vidíme v obchode, pomocných prácach a v cestovnom ruchu. Najväčší záujem je najmä o voľné miesta predavačov a pokladníkov," dodáva Profesia.