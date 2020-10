VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Otepľovanie sa výrazne prejavuje na Dušičky

Aj keď tento rok „dušičkový víkend“ prekryje skôr téma COVID-u a plošného testovania, predsa len si mnohí aspoň vo svojich domovoch a v medziach protipandemických opatrení pripomenú tento sviatok. Počasie však, aspoň, pokiaľ ide o teplotu vzduchu, bude skôr jarné, ako už v posledných rokoch býva zvykom.





„Často sa spomína, že práve dekáda, ktorá sa v roku 2020 končí, je unikátna, pretože nikdy doteraz nenastal taký výrazný posun v priemerných hodnotách charakteristík jednotlivých meteorologických prvkov. Je to zmena, s akou sme sa v takomto krátkom čase ešte nestretli. A prejavuje sa okrem iného výrazným oteplením, ktoré je zrejmé napríklad aj v období Dušičiek, teda v dňoch, kedy si počasie viac všímame,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Oteplenie sa odráža napríklad aj na počte októbrových dní, kedy sa vyskytol mráz. „Hovoríme o dňoch, keď na úrovni dva metre nad zemským povrchom klesne teplota pod nulu. Takýchto dní v októbri veľmi výrazne ubúda. Tento rok ich bolo málo aj v kotlinách na severnom a severovýchodnom Slovensku, kde boli o takomto čase ranné či nočné mrazy celkom bežné,“ vysvetlil Pavel Faško.Napríklad v Oravskej Lesnej zaznamenali do 28. októbra 2020 iba dva dni s mrazom. Podobne aj v Švedlári, kde namerali 19. októbra – 0,4 stupňa a ďalší deň – 0,1 stupňa. V Bratislave a na juhozápadnom Slovensku neboli teploty pod bodom mrazu vôbec, takisto v nižších polohách východného Slovenska.Pokiaľ ide o denné teploty, teplý úvod novembra sa vyskytol aj v minulosti, napríklad v Hurbanove v roku 1968 namerali 2. novembra až 22,3 °C. Išlo však o výnimku, zatiaľ čo v posledných rokoch je takmer pravidlom, že maximálna teplota vzduchu dosahuje dvojciferné hodnoty. V roku 2018 bolo na Dušičky ešte teplejšie – v dňoch od 29. októbra do 2. novembra sa teplota v Bratislave pohybovala až okolo 20 stupňov.V roku 2019 bol takisto mimoriadne teplý záver októbra, keď v Bratislave dosiahla maximálna teplota vzduchu viac než 20 stupňov v dňoch od 20. do 24. októbra. Pritom práve 24. októbra namerali na bratislavskej Kolibe najvyššiu dennú teplotu 25,3 °C. „Dovtedy bol najneskorším letným dňom na tomto mieste 14. október, keď v tento deň v roku 1993 namerali 25,5 stupňa. Teda v roku 2019 sa dátum posledného letného dňa posunul o desať dní dopredu,“ uviedol Pavel Faško.Aj keď vlani počas prvých dvoch novembrových dní teplota v hlavnom meste klesla „len“ na cca 10 stupňov, po 3. novembri sa zasa oteplilo...Tento víkend sa po prechode studeného frontu počasie mierne zlepší a tam, kde bude menej oblačnosti, môže najvyššia denná teplota vzduchu vystúpiť až k 15 stupňom. Ďalší front spojený so zrážkami bude potom na územie Slovenska postupovať smerom od západu v nedeľu. V priebehu budúceho týždňa začne počasie v strednej Európe ovplyvňovať známa Azorská tlaková výš. „Aj keď treba dodať, že v novembri sa vplyv tlakovej výše obvykle v nižších polohách spája s inverziami, a teda s hmlistým počasím. No na horách za takýchto okolností môže zasvietiť slnko,“ dodal klimatológ Pavel Faško.

SOBOTA 31.10.2020

Polooblačno až oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 12/7 °C

Maximálna teplota: 10/15 °C

Vietor: SZ, 15-30 km/h



NEDEĽA 1.11.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 8/3 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 2.11.2020

Prevažne zamračené, na západe dážď.

Minimálna teplota: 11/6 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 3.11.2020

Prevažne oblačno, na západe prehánky.

Minimálna teplota: 11/6 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



STREDA 4.11.2020

Prevažne oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 11/6 °C

Maximálna teplota: 10/15 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 5.11.2020

Polooblačno až oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 11/6 °C

Maximálna teplota: 7/12 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 5.11.2020

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 8/3 °C

Maximálna teplota: 8/13 °C

Vietor: S, 10-25 km/h

Zdroj: meteo.sk