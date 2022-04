VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Po mrazivom marci bláznivý apríl?

Aprílové počasie sa zatiaľ javí presne také, aké si väčšina z nás pod týmto pojmom predstavuje: Striedajú sa teplejšie i chladnejšie dni a noci, no predovšetkým našťastie aj zapršalo a na mnohých miestach Slovenska sa zmiernil deficit zrážok. „Situácia v jednotlivých regiónoch je však veľmi odlišná. Na niektorých miestach spadla od začiatku roku sotva polovica množstva zrážok, ktoré by zodpovedalo tomuto obdobiu, inde je zrážok aj prebytok,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



Na východe Slovenska dokonca pohrozili a stále hrozia aj povodne, pretože sa pomerne výdatné dažde spojili s topiacim sa snehom na Ukrajine. Teda povodňová aktivita sa týka najmä tokov, ktoré pritekajú od nášho východného suseda.



„Inde boli síce zrážky pomerne bohaté, no nestačilo to na vyrovnanie deficitu. Ten je sústredený najmä v južnej polovici Slovenska. K lepšiemu sa zmenila situácia najmä na východe, kde napríklad minulý týždeň dosiahli úhrny zrážok od 30 do 50 milimetrov, v Kamenici nad Cirochou to bolo až 51 mm,“ vysvetlil Pavel Faško. „Smerom na západ už je deficit výraznejší. Najmenej priaznivá je situácia na severnom Záhorí, v oblasti Bratislavy a tiež juh stredného Slovenska v povodí Slanej. Napríklad v Rimavskej Sobote dosiahol deficit zrážok od 1. januára do 7. apríla až 67 mm, teda spadlo tu len 43 percent obvyklého množstva pre toto obdobie. To je naozaj veľmi málo. V Senici spadlo len 48 percent priemeru a v oblasti Bratislave napršalo 49 percent.“



Na ostatných miestach smerom na sever sa už deficit znižuje na cca 20 percent, Na severe a severovýchode sú potom lokality, kde aj vďaka sneženiu v januári a februári vykazuje úhrn zrážok prebytok. A ako to bude ďalej?



„Pršať by malo aj cez víkend, predovšetkým v prvej polovici, teda v piatok večer a v sobotu. Ďalej by tiež malo pretrvávať aprílové počasie, teda budú sa striedať obdobia so zrážkami a chladnejším vzduchom so suchšími a teplejšími dňami,“ avizoval Faško.

Ako dodal, pozor treba dať hlavne na nočné mrazy, ktoré by sa mali vyskytnúť opäť v noci z nedele na pondelok, presne tak ako koncom minulého víkendu.



„Niektoré stanice zaznamenali v pondelok 4. apríla ráno až 70-ročné rekordy, napríklad v Piešťanoch, kde namerali – 5,2 stupňa Celzia, alebo na Štrbskom Plese, kde bolo – 12,8 stupňa. Tento raz by však mráz nemal byť taký silný,“ uviedol klimatológ Pavel Faško. „Celkovo však bol marec naozaj ´mrazivý´ mesiac, keď napríklad v Brezne a Červenom Kláštore zaznamenali 29 dní s výskytom mrazu. Medzilaborce mali potom 28, Hurbanovo a Piešťany 25 a Kuchyňa 23 dní s mrazom.“



Aprílové počasie vydrží aj cez Veľkú noc. Najmä na začiatku sviatkov, na Zelený štvrtok a Veľký piatok by malo byť teplejšie, na ďalšie dni modely zatiaľ predpokladajú možnosť ochladenia.

SOBOTA 9.4.2022

Oblačno až zamračené a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 6° až 1°C

Maximálna teplota: 3° až 10°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 10.4.2022

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 4° až -4°C

Maximálna teplota: 4° až 10°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 11.4.2022

Polooblačno až oblačno. Miestami prehánky. Na severe od 600 metrov snehové.

Minimálna teplota: 2° až -6°C

Maximálna teplota: 5° až 11 °C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 12.4.2022

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 1° až -5 °C

Maximálna teplota: 7° až 14°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 13.4. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 5° až -2 °C

Maximálna teplota: 12° až 19°C

JV vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 14.4.2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 9° až 2 °C

Maximálna teplota: 13° až 20 °C

J vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 15.4.2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 5° až 3 °C

Maximálna teplota: 10° až 15 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk