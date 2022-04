Železničná stanica v Kramatorsku nefunguje, evakuácie ľudí na východe Ukrajiny však pokračujú

9.4.2022 - Operácie na železničnej stanici v ukrajinskom Kramatorsku, kde raketový útok v piatok zabil najmenej 52 ľudí, sú pozastavené. Evakuácie civilistov budú ale pokračovať cez iné stanice na východe Ukrajiny. Na komunikačnej platforme Telegram o tom informoval prevádzkovateľ ukrajinských železníc.Spoločnosť uviedla, že evakuácie budú pokračovať zo staníc Sloviansk a Pokrovsk v Doneckej oblasti a Novozolotarivka v Luhanskej oblasti. „Železnice neprestanú so svojou úlohou dostať každého do bezpečia,“ napísala na Telegrame.Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková medzičasom informovala, že na východe Ukrajiny otvoria desať humanitárnych koridorov v Doneckej, Luhanskej a Zaporižžskej oblasti.Ľudia z Mariupoľa, Enerhodaru, Tokmaku, Berďansku a Melitopoľa sa budú môcť evakuovať do mesta Zaporižžia, tí z miest Sjevjerodoneck, Lysyčansk, Popasna, Hirske a Rubižne zase do Bachmutu.